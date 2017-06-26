Horasan’da belediyenin bayramlaşma programı

Programa; AK Parti Milletvekilli Zehra Taşkesenlioğlu, protokol üyeleri, belediye personeli ve vatandaş katıldı.

Çay bahçesinde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, “11 ayın sultanı olan Ramazan ayını geride bırakarak sağlık ve huzur içerisinde hep beraber millet olarak inananlar olarak Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki Ramazan ayının kendine mahsus özellikleri, güzellikleri var. Ramazan ayı yaşamaya değer bir aydı. Bizler Müslümanlar olarak bu ayı hep beraber yaşadık. Yapılmış olan ibadetlerin Cenab-ı Hakk nezdinde kabul görmesini niyaz ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah nice bayramları huzur ve mutluluk içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizde geçirmeyi, yaşamayı, görmeyi, Cenab-ı Hakk bizlere ve bizden sonraki nesillere de aynı şekilde yaşamayı nasip etsin. İnşallah en kötü günümüz böyle olsun temennisinde bulunuyorum. Belediye olarak her zaman başarılarımızın artarak devam etmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Belediye olarak her zaman halkımızın emrindeyiz. Halkımızın hizmetkârı olacağız. Belediye 24 saat esasına göre ve 24 saat hizmet veren, halkın emrinde olan bir kurum. Bu bakımdan hepimiz itinalı ve tedbirli olmamız gerekir. Hepinizin bayramını tebrik ederim. Allah tekrarına eriştirsin” ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramını sağlıklı ve huzurlu geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’da “Elbette Allah’a şükrediyoruz. Sağlıcakla Ramazan Bayramına kavuştuk. Allah nasip ederse yine nice bayramlara birlik beraberlik huzur, neşe, güven, içerisinde kavuşuruz. Bu Bayramlar bizim birliğimize, beraberliğimize vesile olan günler. Herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Önümüzdeki kurban bayramına da inşallah sağlıcakla kavuşuruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bu bayram vesilesi ile dünyada acı çeken, sıkıntı çeken, zulüm gören bütün İslam âleminin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Horasan Belediyesi bayramlaşma programında bayram tebriklerini kabul eden AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, gösterdikleri ilgiden dolayı herkese teşekkür etti ve herkesin bayramını tek tek kutladılar.