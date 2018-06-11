Horasan’da dilenci operasyonu

Horasan’da düzenlenen dilenci operasyonunda 22 şahıs yakalandı. Horasan Emniyetinden vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen şahıslara müsaade edilmeyeceği belirtilerek konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Güven Timleri olarak dilencilik yapmak suretiyle para kazanmaya çalışan şahıslara yönelik yaptığımız çalışmalarda dilencilik yaparak kazanç elde ettiğini gördüğümüz 8 yaşı büyük kadın şahıs, 6 yaşı küçük şahıs, 1 yaşı küçük erkek şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs ve üzerlerinden çıkan 43 TL para ile Zabıta Müdürlüğüne; ayrıca 18:00 - 19:30 arasında Cumhuriyet caddesi üzerinde 4 yaşı büyük kadın şahıs, 1 yaşı küçük bayan şahıs ile 2 yaşı küçük erkek olmak üzere 7 şahıs ve üzerindeki 27 TL zabıta ekiplerine, genel toplamda 22 dilenci şahıs ve 70 TL teslim edilmiştir.”