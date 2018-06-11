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11 Haziran 2018 08:29

Horasan’da dilenci operasyonu

Erzurum’un Horasan ilçesinde sivil polis ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen dilencileri yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı.

Horasan’da dilenci operasyonu

11 Haziran 2018 08:29


Horasan’da düzenlenen dilenci operasyonunda 22 şahıs yakalandı. Horasan Emniyetinden vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen şahıslara müsaade edilmeyeceği belirtilerek konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:


“Güven Timleri olarak dilencilik yapmak suretiyle para kazanmaya çalışan şahıslara yönelik yaptığımız çalışmalarda dilencilik yaparak kazanç elde ettiğini gördüğümüz 8 yaşı büyük kadın şahıs, 6 yaşı küçük şahıs, 1 yaşı küçük erkek şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs ve üzerlerinden çıkan 43 TL para ile Zabıta Müdürlüğüne; ayrıca 18:00 - 19:30 arasında Cumhuriyet caddesi üzerinde 4 yaşı büyük kadın şahıs, 1 yaşı küçük bayan şahıs ile 2 yaşı küçük erkek olmak üzere 7 şahıs ve üzerindeki 27 TL zabıta ekiplerine, genel toplamda 22 dilenci şahıs ve 70 TL teslim edilmiştir.”




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