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Horasan'da ev yangını

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir evin elektrik kontağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir evin elektrik kontağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde söndürüldü.


Yangın gece saatlerinde Horasan Esentepe Mahallesinde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin elektrik kontağından henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Horasan İlçe İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangına erken müdahale etti. Alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Olay yerine Aras Edaş'a bağlı ekiplerde gelerek yanan elektrik panosuna müdahale etti.


Mahallede korku dolu anlara sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine erken intikal etmesi sebebi ile etrafa sıçramadan kontrol altında alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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