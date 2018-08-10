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10 Ağustos 2018 10:45

Horasan’da facia önlendi

Erzurum’un Horasan ilçesinde yatılı erkek öğrenci Kuran kursunda çıkan yangın korkuya neden olurken erken müdahale sayesinde facia önlendi.

Horasan’da facia önlendi

10 Ağustos 2018 10:45


Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mustafa Gül yatılı erkek öğrenci Kuran kursunda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ilçe Amirliğine ait itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.


Öğrencilerin derste olması sebebi ile bir facianın önüne geçilirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Olayda yatakhanede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden yurt görevlileri çok sayıda yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştıklarını belirtti.


Yangına erkenden müdahale edilmesi ve yurtta yangın merdiveninin olması ile de büyük facianın önüne geçildi.




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