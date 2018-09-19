Horasan'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim Caddesi'nde düzenlenen törenle Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Törene Horasan ilçe kaymakamlığına vekaleten bakan Köprüköy Kaymakamı Murat Öztürk, Garnizon Komutanı, Horasan Belediye Başkan Vekili Daştan Bingöl, ilçe emniyet Müdürü ilçe jandarma komutanı, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Törende Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu daha sonra ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi, Aziz şehitlerimiz için saygı atışı yapıldı.

Etkinlik Horasan Belediyesinin gaziler onuruna düzenlemiş olduğu yemek programı ile son buldu.