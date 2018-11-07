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Horasan'da mağaza yangını

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. Yangını fark eden mağaza çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekipleri depoyu saran yangına müdahale etti. Horasan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan giysiler kül oldu. Yangında giysiler kullanılamaz hale gelirken mağazada büyük çaplı hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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