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06 Ağustos 2018 09:08

Horasan’da sel sonrası dereler taştı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı mahallelerde sel sonrası dereler taştı, yerleşim alanları su altında kaldı.

Horasan’da sel sonrası dereler taştı

06 Ağustos 2018 09:08


Horasan ilçesine bağlı Yazılıtaş, Danişment, Aktaş, Kadıcelal mahallelerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.


Kadıcelal mahallesinde etkili olan sağanak nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı, köyde bulunan bazı vatandaşlarının evlerini ve ahırlarını su bastı. Sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirirken köyde otomobil ve traktörler de sular altında kaldı. Köylüler menfezlerin yerine köprü ve köyün ortasından geçen derenin ıslahının yapılmasını istediklerini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.




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