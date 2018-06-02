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02 Haziran 2018 11:51

Horasan’da su baskını 4 kişi mahsur kaldı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Aşağı Aktaş köyünde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.

Horasan’da su baskını 4 kişi mahsur kaldı

02 Haziran 2018 11:51


Aşağı Aktaş köyünde, etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle köyün alt kısmında bulunan Memduh Kahraman’a ait ev sular altında kaldı. Olayın ardından köy sakinleri Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Horasan İtfaiye Amirliği Ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu suyu tahliye eden ekipler anne, baba ve iki kızını mahsur kaldıkları evden kurtardı.


Evi sular altında kalan Memduh Kahraman; köydeki yağmur sularının evine ve bahçesine dolduğunu söyledi.


Yağmur nedeniyle evinde zarar meydana geldiğini belirten Kahraman, "Bir anda şiddetli dolu ve yağmur yağdı ve evim sular altın kaldı evde mahsur kaldık itfaiye ekiplerimizin gayretleri ile kurtulduk ve eşyalarımızı çıkarttık ama hepsi kullanılamaz halde zararımız çok devlet büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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