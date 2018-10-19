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Horasan'da tır seyir halinde alev aldı

Erzurum’da seyir halindeyken tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Erzurum'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Horasan ilçesi Kadıcelal yol ayrımı mevkiinde meydana gelen yangında, Erzurum istikametine giden Abdullah Ustabaş idaresindeki yüklü 08 K 5941 plakalı tırın dorse kısmında bir anda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.


Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.


Yangından dolayı Horasan Erzurum yolunda trafik durdu. Yangının söndürülmesiyle trafik tekrardan normale döndü.

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