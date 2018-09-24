Horasan'da trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Ardı köyü yakınlarında yoldan çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Horasan Ardı köyü giriş Mevkiinde meydana geldi. S.A yönetimindeki 25 EF 099 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen Horasan itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı S.A. Horasan devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.