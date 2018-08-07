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07 Ağustos 2018 18:12

Horasan’ı yasa boğan trafik kazası

Kars’ın Selim ilçesi yakınlarında bir minibüsün takla atarak şarampole uçması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre bugün, Erzurum’un Horasan nüfusuna kayıtlı gıda toptancısı Yakup Eriden idaresindeki 25 HD 956 plakalı araç, Selim ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Horasan’ı yasa boğan trafik kazası

07 Ağustos 2018 18:12

Kars’ın Selim ilçesi yakınlarında bir minibüsün takla atarak şarampole uçması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre bugün, Erzurum’un Horasan nüfusuna kayıtlı gıda toptancısı Yakup Eriden idaresindeki 25 HD 956 plakalı araç, Selim ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kazada ağır yaralanan Yakup Eriden olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eriden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yakup Eriden’in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakup Eriden’in ölüm haberi Erzurum’un Horasan ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.




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