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29 Ağustos 2018 09:28

Hüma Dergisinin 3. sayısı yayınlandı

TYB Erzurum Şubesi’nin bu yıl yayınlamaya başladığı Hüma dergisinin 3.

Hüma Dergisinin 3. sayısı yayınlandı

29 Ağustos 2018 09:28

sayısı çıktı.


Üçüncü sayıda 20. yüzyılın büyük düşünürü ve ahlâk adamı Nureddin Topçu’nun dosya konusu olduğunu ifade eden TYD Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli, “İsmail Bingöl’ün sunuşu, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Erzurum Koordinatörü Abdullah Nehir’in vukuflu yazısı “Muallim Nureddin Topçu” ve Prof. H.Ömer Özden’in Topçu biyografisi, büyük mütefekkire adanmış güzel bir özel sayı oldu. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Erzurum Grubu öğrencileri Emrah Korkmaz, Ümmü Berna Kılıç, Ayşegül Solmaz, Revşan Eryiğit ve Abdülnasir Kımışoğlu’nun Topçu’nun düşünce dünyasına nüfuz çabalarının seviyesini yansıtan yazıları ilgiyle okunuyor. Büyük bir fikir adamının eserlerini genç yaşta ve programlı şekilde okumanın okuyana neler kazandırabileceği Hüma’nın kayda geçirmesiyle herkesin malumu oluyor.


Dergi’nin sonunda Nureddin Topçu ile 20. Yüzyılımızın mühim simalarından Necip Fâzıl’ı bir kitapta ele alan D. Mehmet Doğan’ın İki Yol Açıcı eseri Vehdettin Oktay Beyazlı’nın kaleminden tanıtılıyor. Hüma’nın yazı işleri müdürü Yusuf Kotan’ın Topçu ekolünün yaşayan temsilcilerinden D. Mehmet Doğan’la yaptığı söyleşi dergiyi tamamlıyor.” diye konuştu.




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