‘Hüseyin Avni Ulaş Erzurum'un medarı iftiharıdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Dadaş kavramının ifade ettiği manada siyaset ederek, Erzurum'u bir tefekkür adresi halinde ülke gündemine taşıyan merhum Hüseyin Avni Ulaş, Anadolu coğrafyasına özel bir anlam katan Erzurum'un iftiharıdır. Akif'in tarifiyle, ‘zulmü alkışlamayan, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmeyen' abide bir şahsiyet. Ufku ufkumuzdur.' dedi.

ERZURUM'UN MÜSTESNA KONUMU

Erzurum'un ülke tarihinde çağlara damga vuran, haysiyet, iffet ve dirayet timsali şahsiyetleriyle özel bir yer edindiği, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe, İbrahim Hakkı, Yunus Kaya gibi mütefekkir ve kanaat önderleriyle Türkiye maverasına taşan bir ufkun oluşmasında öncü olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Hüseyin Avni Ulaş Bey, Türkiye Siyasetinde bir dadaş damgasıdır. Kabri nur, mekanı cennet olsun.' niyazını paylaştı.

AYDEMİR KÜMBETLİ DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 27'inci Yasama dönemi Erzurum etabı çalışma programı çerçevesinde Kümbet Köyünün konuğu oldu. Kümbetli dadaşlarla tarla başında, köy konaklarında bir araya gelen Aydemir, Türkiye, Bölge ve il ekseninde sosyal ve ekonomik gündeme dair görüş ve öngörüleri aldı.

MUTASAVVIF HACI AHMET TÜRBESİ ZİYARETİ

1'inci Meclis Erzurum Milletvekili Merhum Hüseyin Avni Ulaş'ın doğduğu köyde mutasavvıf Hacı Ahmet Baba türbesini ziyaret eden Aydemir, Kümbetlilerin, devletin dirliği, milletin birliği, rabia imanının daimiliği odağındaki dualarına aminlerle ortak oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen teveccüh, saygı ve muhabbeti paylaştı. Aydemir, ‘Hacı Ahmet Baba namıyla maruf birçok veli bulunuyor. Bunlardan birisi de Erzurum Kümbet köyümüzde. Bi-Namaz diye bilinirken vakit namazlarını Kabe-i Muazzama'da kıldığı anlaşılan evliyanın menkıbesi çok etkileyici. Rahmet olsun.' niyazında bulundu.

KÜMBET'TE DADAŞ NEŞVESİ

Milletvekili Aydemir, Kümbet Köyü ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ‘1. Meclisin efsane milletvekili Hüseyin Avni Ulaş'ın köyü, Kümbeti ziyaret ettik. Ahırda hayvanlarla, tarlada saman çuvallarıyla, yol kenarında tezek kalaklarıyla hayatımıza renk kattık. Köy evindeki nişan törenine hayırlı olsun iştirakimiz ise hazzı katmerleyen bir dem oldu. ‘ dedi.

KÜMBET HER YÖNÜYLE ÖZEL

‘Kümbet Köyü her yönüyle özel tarifine giriyor. ‘ diyen Aydemir, ‘ Merhum Hüseyin Avni Ulaş'a ait tarla şimdilerde köyün en merkezi yerinde. Hemşehrilerimizi, somun ekmek ve yumurta alışverişiyle yakaladık. Huzurun dört yanı kuşattığı köyümüzde AK Parti kadrolarına şükran hislerine muhatap olduk. ‘ yorumunu yaptı.

KÜMBET'TE AK COŞKU

Kümbet Köyündeki ziyaretinde bir başka köyden dönen AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Palandöken Belediyesi yöneticileri ve AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleriyle karşılaşan Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler, Kümbette AK Şölen yaşattı. Aydemir, ‘Millet nezdinde AK Parti kadrolarını değerli kılan, her daim milletle olmaları. Son örnek, biz bir köy ziyaretindeyken, başka köy görüşmesinden dönen Milletvekilimiz Sayın Zehra Taşkesenlioğlu, Palandöken Belediyesi yöneticileri, AK Parti Palandöken Kadın Kolları başkan ve yönetimiyle karşılaşmamız. ‘ kaydını düştü.

SEKMEN NİKAH KIYDI, AYDEMİR ŞAHİT OLDU

Milletvekili Aydemir daha sonra Erzurum'da AK Parti İl Yönetimi eski üyelerinden Vahdettin Şimşek'in Kızı Dilara Selçuk ile damat Mehmet Selçuk'a nakih şahidi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığı nikahta ailenin mutluluğunu paylaşan Aydemir, ‘Edep, haya timsali gençlerimizin huzur ve mutluluğu daim olsun. Kendileri gibi vatansever evlatlar yetiştirip, topluma hediye etsinler inşallah.' dedi.