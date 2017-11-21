İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi açıldı

Cumhuriyet Caddesi Dumlu İş Merkezi arkasında yer alan eski Dadaş Sineması Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü. Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın isminin verildiği Dadaş Kültür Sanat Merkezi hizmete açıldı.

İbrahim Erkal’ın vefatının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, anlamlı bir karara imza atarak sanatçının isminin yaşatılması için karar aldı. Erzurum’un medarı iftiharı sanatçı İbrahim Erkal’ın ismi Belediye tarafından restore edilen yeni Sanat Merkezi’ne verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar sonucu Dadaş Sineması’nda yapılan Sanat Merkezi’nin ismi İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi olarak belirlendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi’nin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erkal’in adını bu kültür merkezinde yaşatacaklarını söyledi.

İbrahim Erkal’in hayatını konu alan sine vizyon gösterisinin ardından açılış kurdelesi kesilerek kültür merkezi hizmete sokuldu.