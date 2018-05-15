İbrahim Erkal vefatının birinci yılında şarkılarıyla anıldı

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğine İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal, kardeşleri Hatice, Hülya, Meryem ve Abdullah Erkal, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda hayranı katıldı.

Etkinlikte konuşan Erzurum AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı İbrahim Erkal’in Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan birisi olduğunu ifade ederek, "İbrahim Erkal benim çok değerli bir dostumdu iyi bir insan nasıl olur adam gibi adam nasıl olur denildiğinde tüm özellikleri üzerinde taşıyan bir insandı Erzurum dadaşıyla meşhur dadaşın tarifini yapsak o tarife uygun birisi İbrahim Erkal bugün sevenleriyle birlikteyiz salonumuz tıklım tıklım görüyoruz ki çok sayıda seveni var. İbrahim Erkal Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan birisi. Ona tekrardan Allahtan rahmet diliyorum Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

İbrahim Erkal’in Erzurum’u Türkiye’ye tanıtan kıymetli bir sanatçı olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen "Kıymetli kardeşimiz Erzurum’a mal olmuş Türkiye’ye mal olmuş Erzurum’u hem Türkiye’de tanıtmış hem dünyada tanıtmış bir sanatçı. Türküleriyle, deyişleriyle, besteleriyle günümüzde kalabilen sanatçılara ihtiyacımız var. Başka milletlerin adetlerini, gelenekleri bize sevdiren değil, kendi kıymetlerini, değerlerimizi bize ifade eden, gelecek nesillere aktaran sanatçılara ihtiyacımız var. Erkal da kendi değerlerimizi ortaya çıkartan, değerlerimizle iftihar eden bir sanatçıydı. Allah rahmet etsin." dedi.

Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen ise "Ben bir siyasetçiyim çok güzel konuşurum aslına bakarsak ama nedense bugün İbrahim’den dolayı konuşmakta zorluk çekiyorum. İbrahim benim çocukluk arkadaşım sırdaşım çocukluktan sonuna kadar hiç irtibatımı kesmediğim birisi. İbrahim Erkal’ı tanımak için ’Birlik’ türküsünün sadece sözlerini okumak yeterlidir. Onun felsefesini, tasavvuf ehli bir insan olduğunu anlayacaksınız. İbrahim Erkal Erzurum sesi. İbrahim’siz Erzurum, adına türkü yakılmamış yare benzer, İbrahim’siz Erzurum davulsuz, zurnasız bara benzer, İbrahim’siz Erzurum ağustosta yağan kara benzer. Allahtan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Erkal’in hayatının anlatıldığı belgesel izlendi. Belgesel sırasında sevenleri ve ailesi göz yaşlarına hakim olmadı.

Belgeselin ardından İbrahim Erkal Orkestrasıyla birlikte Erzurum’lu sanatçılar İsmail Bingöl ve Rıdvan Adede İbrahim Erkal’in sevilen şarkılarını seslendirdiler.

Programın sonunda İbrahim Erkal’in kardeşi Abdullah Erkal sanatçının sevilen şarkılarını seslendirmek üzere sahneye çıktı sesi ve görünüşle İbrahim Erkal’i andıran kardeş Erkal salonda duygu dolu anlar yaşattı.