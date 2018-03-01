İbrahim Hakkı İlkokulu’nda yangın ve deprem tatbikatı

İbrahim Hakkı İlkokulunda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Okul Müdürü Murat Yılmaz Bezginoğlu gözetiminde yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdiler.

Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatında 12 personel ve 158 öğrenci hiçbir kargaşaya yer vermeden yangın merdivenlerinden ve giriş kapısından okulu çok kısa sürede boşalttı.