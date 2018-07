Şartlar kolay değil, transfer yapmakta zorlanıyoruz” dedi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sezon öncesi kamp yapan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez düzenlediği basın toplantısıyla gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erzurum’da güzel bir çalışma ortamı bulduklarını ifade eden Üzülmez, "İlk etap çalışmalarımıza Rize’de başlamıştık, devamı için Erzurum’dayız. Erzurum’un kamp anlamında bizim için çok doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Her geçen sene hem saha hem otel olarak takımlar için olumlu anlamda çalışma şartları var. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Çaykur Rizespor camiası olarak geldiğimiz günden itibaren hakikaten çok güzel bir çalışma ortamı bulduk. Yıllarca yurt dışında kamp yapmış bir isim olarak buradaki ortamı, bu atmosferi bulmak çok kolay değil. Belki 6-7 tane Süper Lig takımı var. Bu takımlar aynı saatlerde antrenmana başlamalarına rağmen hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Hem saha şartları hem hava şartları buradaki otel şartlarına baktığınız zaman bizim açımızdan çok doğru bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlamda Dadaş kenti Erzurum’a da bu güzellikleri Türk futboluna sunduğu içinde çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Transfer anlamında sıkıntılar yaşıyoruz”

Transferde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu konuda Süper Lig’in en zayıf takımları olduklarını belirten Üzülmez, “Takım anlamında eksiklerimiz var. Eksikler anlamında da sıkıntılar yaşıyoruz. Biz 27 Nisan’da şampiyonluğu garantilemiş bir takımız. Süper Lig çok zordur, her fırsatta bunu söylemeye, ifade etmeye çalışıyorum. Bu süre içerisinde transfer anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki kurların yükselmesi, dövizin yükselmesinin bizim açımızdan sıkıntıları olsa da her sene çıkan aynı zamanda da küme düşmeye oynayan Çaykur Rizespor’un açıkçası imajını değiştirmek istiyorum. İbrahim Üzülmez olarak her fırsatta her daim kendime güveniyorum. Ben Karadeniz çocuğuyum, Karadeniz’in hırçınlıklarını zaman zaman yaşıyoruz. Bu süre içerisinde de oyuncularımızı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz. Ama transfer anlamında belki de şu an Süper Lig’de en zayıf takımlardan birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. 3-4 oyuncum sakat olduğu zaman 15-16 kişiyle kampı tamamlıyoruz. Bu anlamda üzüntülerim var tabii bu anlamda zaman zaman kızgınlıklarımız da var ama bizim üstümüze düşen görev, verilen malzemeyi en iyi şekilde sahada hazırlamaktır. Biz onu yapmaya çalışıyoruz, transfer anlamında da başkanımız çalışıyor. Şartlar kolay değil, transfer yapmakta zorlanıyoruz, zor olduğunu söylüyoruz ama bazen de risk almak zorunda kalıyoruz. Bizim tek derdimiz, kamuoyunda ’asansör takım’ denilen Çaykur Rizespor’u bundan kurtarmak” dedi.

“Takım kalitesini artırmamız gerek”

Süper Lig’de sezon sonuna kadar yarışmak için takım kalitesinin artması gerektiğini de vurgulayan Üzülmez, “Ben genel olarak fikstüre bakmam, hafta hafta bakarım. Kasımpaşa maçıyla başlayacağız, sonrasında Akhisar’la devam edecek. Dolayısıyla her takımla oynayacağız, belki başlarda bizim fikstür olarak kolay gibi gözükse de hangi maç olursa olsun eğer siz iyi bir motivasyon içerisinde olmazsanız, iyi bir çalışma dönemi geçirmeden sahaya çıkarsanız sıkıntılar yaşarsınız. Biz her zaman kendimize güveniyoruz ama Kasımpaşa’yla başlayan bu lig serüveni içerisinde belli bir rekabetin içerisinde olmak için de takım kalitesini artırmamız gerekiyor. Biz bazen üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı dile getirebiliriz. Bunun sebebi de Çaykur Rizespor’a olan sevgimizden kaynaklıdır” şeklinde konuştu.

“Eğer olumsuz bir şeyler olacaksa bugün antrenörlüğümü noktalamaya hazırım”

Antrenörlük kariyerinin de futbolculuk kariyeri gibi hep zirvede olmasını istediğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, eğer bunu başaramazsa antrenörlük kariyerini noktalamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Oyunculuk kariyerimi üst seviyede, güzel bir kariyerle noktaladım. Hiçbir söylentiye hiçbir olumsuz dedikoduya yer vermeden futbolculuk kariyerimi en iyi şekilde noktaladım. Tabii ki bu dönemler kolay dönemler değil, her türlü spekülasyonlar olabiliyor. Bizim isteğimiz, bizim düşüncemiz; temiz saf duygular içerisinde ve ekibimle beraber Çaykur Rizespor’da başarılı olmaktır. Biz hiçbir zaman kendi emeğimiz dışında başka birinin hakkına geçmeyi istemeyiz. Öyle yapıda bir insanız, buraya kadar gelirken de bu düşünce içerisinde geldik. Ben antrenörlük zamanımda da en iyisini yapacağıma inanıyorum. Evet, zirvesi neyse onu yapacağıma da yürekten inanıyorum. Eğer olumsuz bir şeyler olacaksa da bugün antrenörlüğümü noktalamaya hazırım. Bununla ilgili İbrahim Üzülmez’in hiçbir çekinmesi hiçbir korkusu yoktur, emin olun. İbrahim Üzülmez futbol camiasında taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen bir isimdi” açıklamasına bulundu.