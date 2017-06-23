ICSC’den Forum Erzurum’a Gümüş ödül

Atatürk Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına özel olarak indirim/fırsat hazırlanan kampanyada Atatürk Üniversitesi kimlik kartına sahip olan herkese, Forum Erzurum’da 35 farklı markada ekstra özel indirimler ve fırsatlar sunulmuştu.

Ödülle ilgili konuşan Forum Erzurum Müdürü Caner Sabaner, şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi’nin Türkiye’nin geleceğinde öncü olacak nesillerin yetişmesinde üstlendiği önemli rolün bilinciyle düzenlediğimiz kampanyanın uluslararası arenada ödül alması güzel şehrimizin ve bizlerin ortak gururudur. Forum Erzurum Alışveriş Merkezi, Erzurum’un alışveriş ve eğlence adresi olma misyonunu bundan böyle de kararlılıkla sergileyecektir.”