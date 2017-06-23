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23 Haziran 2017 11:58

ICSC’den Forum Erzurum’a Gümüş ödül

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC tarafından Viyana’da gerçekleştirilen törende Forum Erzurum, “Kimliğini Göster, İndirimi Yakala” kampanyası ile “Satış Etkinleştirme” kategorisinde SOLAL Gümüş Ödülü’nün sahibi oldu.

ICSC’den Forum Erzurum’a Gümüş ödül

23 Haziran 2017 11:58


Atatürk Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına özel olarak indirim/fırsat hazırlanan kampanyada Atatürk Üniversitesi kimlik kartına sahip olan herkese, Forum Erzurum’da 35 farklı markada ekstra özel indirimler ve fırsatlar sunulmuştu.


Ödülle ilgili konuşan Forum Erzurum Müdürü Caner Sabaner, şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi’nin Türkiye’nin geleceğinde öncü olacak nesillerin yetişmesinde üstlendiği önemli rolün bilinciyle düzenlediğimiz kampanyanın uluslararası arenada ödül alması güzel şehrimizin ve bizlerin ortak gururudur. Forum Erzurum Alışveriş Merkezi, Erzurum’un alışveriş ve eğlence adresi olma misyonunu bundan böyle de kararlılıkla sergileyecektir.”




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