İftar yemeğinde buluştular

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’ndeki programda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılını değerlendiren Müdür Ercan Yıldız, Erzurum’un eğitimde her geçen yıl üzerine koyarak, Türkiye sıralamalarında yukarıya doğru ilerlediğini söyledi.

Müdür Yıldız “Gediğimiz ilk günlerde bir hedef koymuştuk ve TEOG sınavı Erzurum için iyi geçti. Erzurum Türkiye ortalamasının üç beş puan altındaydı. Bizim ilk hedefimiz Türkiye ortalamasını yakalamak. Hamdolsun bu sene Türkiye ortalamasına biraz daha yaklaştık. 163 öğrencimiz 120 sorunun tamamına doğru cevap verdi. Bu da Erzurum için sevindirici bir sonuç oldu. Geçenlerde de Müsteşarımız buradayken şunu soruyorlar. Nasıl bu kadar ful yapan olur. Türkiye dereceleri çıkar diye biz TEOG’a sıralama sınavı gözüyle bakmıyoruz. Biz TEOG’a öğrencilerimizin normal şartlarda girdiği derslerin yazılı sınavı gibi bakıyoruz. Şöyle örnek vereyim Matematik öğretmenimiz üç yazılı sınav yapıyorsa bunun iki tanesini zaten kendisi mutat yolla yapıyor. Üçüncü yazılı da Türkiye genelinde aynı gün aynı saatte başlayan bu TEOG ile gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla bir dersin bir yazılısında 30 kişilik bir sınıfta üç kişi beş kişi on kişi bütün sorulara doğru cevap verip alabiliyorsa bu TEOG sınavında da öğrencilerimiz 120 sorunun 120’sine doğru cevap verebiliyor. Dershaneler kapatıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın bir politikası haline gelen Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) kurslarının da aslında sağlıklı işlediğinin bir göstergesi biz hep şunu söylüyoruz. Bundan sonra yapacağımız sınavlarda sorular müfredattan çıkacak. Yani öğretmenlerimizin sınıflarda çocuklarımıza anlattığı konulardan çıkacak” diye konuştu.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız; konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sene Eğitim Bilişim Ağı (EBA) da test indirme rekoru kırıldı. 60 milyon kez bizim testlerimiz EBA sisteminde çocuklarımız tarafından indirilmiş ve çözülmüş. Bu da bir rekordur. Yavaş yavaş çocuklarımızın da bu sisteme entegre olduğunun göstergesidir. Erzurum’da 165 binin üzerinde öğrencimize eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Öğretmenlerimizin barınma sıkıntısını gidereceğiz. Göreve ilk geldiğim zamanda söylemiştim en büyük projem öğretmene olacak. Bütün öğretmenlerimizle her zaman birlikte olmak ve onları yapacakları kutsal görevlerinde desteklemek olacak. Eğitimde en önemli bireyler öğretmenlerdir. Siz en iyi sistemi kursanız bile o sistemi tatbik edecek olan öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin ellerinden tutup yüreklerine dokunarak gerçekleştireceğiz”

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde verilen iftar yemeğine Erzurum Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve basın mensupları katıldı.