İftarlık Kirazlar sakin şehirden

Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesinde ikamet eden Mustafa Güngör, Uzundere kaymakamlığı SYDV destekli olarak Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü destekli 2009 yılında kiraz bahçesi yaptı. Bahçe yapılmasının ardından çehresi değişen Balıklı Köyü bugünlerde yerli turist akınına uğruyor. Kiraz almak isteyen müşteriler dilerlerse kirazları dalından kendileri de toplaya biliyorlar.

Oltu’dan kiraz almaya giden Fuat Demir, “Balıklı köyündeki kirazın methini duyduk özellikle kiraz almaya geldik. Hakikaten övülecek kadar varmış. Kirazdaki aroma mükemmel" dedi.

Kiraz bahçesi sahibi Mustafa Güngör, 4 kişinin eliyle sürekli kiraz topladığını, günlük 200 kilo civarında kiraz toplayabildiklerini dile getirdiler.

Güngör, bahçede 7.5 TL’den satılan kirazı çoğu zaman müşterilere yetiştiremediklerini söyledi.