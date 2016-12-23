İHA’dan Emniyet Müdürü Aslan’a ziyaret

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Ahmet Akbuğa Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ı ziyaret etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğündeki makamında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Ahmet Akbuğa’yı kabul eden Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erzurum’un milliyetçi ve muhafazakar bir şehir olduğunu ifade eden Aslan, “Erzurum gibi sakin ve huzurlu bir şehre hizmet etmek ve burada çalışmaktan son derece mutluyuz. Bu huzur ve sükun ortamını korumak için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamak. Teşkilatımız vatandaşlarımızın hizmetindedir” dedi.

Bölge Müdürü Ayhan Türkez Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’a görevinde başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.