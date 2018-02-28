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28 Şubat 2018 17:21

İHH Genel Başkanı Yıldırım Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi (İHH) tarafından düzenlenen Şehitler Gecesi programına katılmak üzere Erzurum’a gelen İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve vakıf yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

İHH Genel Başkanı Yıldırım Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

28 Şubat 2018 17:21

Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Konukevinde gerçekleşen ziyarette F. Bülent Yıldırım, hayırlı bir program vesilesiyle memleketi Erzurum’da bulunmaktan ve eğitimin öncü kurumlarından Atatürk Üniversitesi ile Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Sohbet havasında geçen ziyarette Rektör Çomaklı’ya İHH hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, İHH’nın yardıma muhtaç ülkelerde camii ve yetimhane yaptığını, tanzim edilen seyyar mutfaklarla gittikleri ülkelerde yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi. Atatürk Üniversitesiyle de ortak projeler yapmak istediklerini belirten Yıldırım, özellikle Filistinli öğrencilerin Atatürk Üniversitesinde misafir olmaları hususunda Rektör Çomaklı’dan yardım istedi.


Rektör Çomaklı ise İHH ile çeşitli konularda işbirlikleri yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, daha önce Filistinli öğrencileri konuk ettiklerini ve Atatürk Üniversitesi kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu vurguladı.


Ülkemizdeki Teknolojik Gelişmelere Katkı Sağlamamız Gerekiyor


Farklı bir üniversite vizyonuyla göreve geldiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin eğitim verme misyonunun yanı sıra, Yeni Nesil Üniversitenin gereği olarak araştırma-geliştirme yapma ve toplumla bütünleşme misyonlarını da taşıdığını söyledi. Ülkemizdeki teknolojik gelişmelere katkı sağlamamız gerektiğini belirten Çomaklı şöyle devam etti: “Üniversitemizin AR-GE yapma konusunda çok güçlü bir yanı var. Patent ve marka oluşturma açısından ciddi çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda bunu gerçekleştireceğiz.


Üniversiteler değer üreten kurumlar olduğu için toplumla bütünleşmeli ve topluma katkı sağlamalıdır. Bizim esas gerçekleştirmek istediğimiz konu da bu zaten. Tek taraflı değil de karşılıklı etkileşim sayesinde şehrimizin her kesimiyle iletişimi tam anlamıyla kuracağız. Sadece şehir merkezinde değil ilçelerimizle de bütünleşme sağlayacağız. Bunun için hafta sonları ilçe ziyaretlerine başladık. Ziyaretlerimizde tüm kurum yöneticilerimiz, muhtarlarımız ve halkımızla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor ve çözüm yolları arıyoruz” ifadelerini kullandı.




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