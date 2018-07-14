İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Palandöken’de açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde o gece büyük bir gazetecilik örneği gösteren İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) objektifinden çekilen fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi” Erzurum’da açıldı.

Açılışa, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende 15 Temmuz gecesi yaşananların unutturulmaması ve gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekildi. Ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Palandöken Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş fotoğrafları tek tek incelerken, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez de fotoğrafların hikayesini anlattı.

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlardan itibaren takip eden ve dünya televizyonlarına ulaştıran İHA’nın sergisinde çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Sergide, Atatürk Havalimanı’ndan Boğaziçi Köprüsü’ne ve Kızılay Meydanı’na kadar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çekilen birçok fotoğraf sergileniyor.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar fotoğrafların gelecek nesiller için arşiv vazifesini göreceğini ifade ederek, “15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili yapılan etkinlikler bugün bizden sonra gelecek olan nesiller için bir arşiv vazifesi göreceğinden dolayı fevkalade mutluyum. Çünkü Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra 1071’den berri bu topraklarda çok şehit verdik çok gazilerimiz oldu. Dolayısıyla gerek Çanakkale’de gerek istiklal harbinde yaşadığımız olayları bugünkü nesile anlatmamız 15 Temmuz olduktan sonra net ortaya çıktı ve daha kolay oldu. Özellikle bu hain darbe girişiminde milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın özel ferasetiyle bu alçak darbe girişimi etkisiz hale getirilerek vatanımızı, milletimizi ve devletimizi korumuş ve darbeyi püskürtmüştür. İhlas Haber Ajansının o günkü şartlarda çekmiş oldukları resimler, fotoğraflar özellikle Palandöken ilçemizde etkileyici oldu çok memnun olduk. Bunlar bizden sonra gelecek olan nesillere inşallah arşiv vazifesi görmek suretiyle kalır” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise konuşmasında, “15 Temmuz Türk tarihinde hakikaten önemli bir dönüm noktasıydı. Türkiye tarihinde hiç belki de yaşamadığı bir ihanetle karşı karşıya kalmıştı. Bir grup hain FETÖ terör örgütü mensupları bu milletin uçaklarıyla bu milletin tanklarıyla bu millete savaş açmışlardı. O gün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türk milleti darbeye karşı durmuştu, milli iradeye sahip çıkmıştı bir anlamda vatanına sahip çıkmıştı. İhlas Haber Ajansı muhabirleri de o gün sahadaydılar milletle beraber mücadele ettiler; tankların, tüfeklerin, uçaksavarların altında, bombaların altında o anları görüntülediler. Devletin TRT’sine el konulmuştu o gün özel ajanslar ve özel televizyonlar hakikaten ciddi anlamda mücadele ortaya koyarak kalkışmanın karşısında durdular” dedi.

İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi 3 gün boyunca Palandöken Aile Çay Bahçesinde sergilenmeye devam edecek.