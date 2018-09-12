İhracatçı firmalar için dış ticaret seminerleri düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) ve Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle, Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 17-20 Eylül 2018 tarihleri arasında Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) ve Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle, Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da ihracatçılara yönelik Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Firmaların daha fazla ihracat yapmasına katkı sunmak isteyen Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlediğini belirten ve bu seminerlerin önemine değinen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “İhracatçıları yakından ilgilendiren seminerlerde finansmanla ilgili önemli bilgilerin yer alıyor. Bu bilgilendirme toplantılarını çok değerli buluyoruz. Birlik olarak 17 ili temsil ediyoruz, geniş bir coğrafyamız var. Gittiğimiz yerlerde eğitim programları yaparak firmalarımıza teşvikler hakkında bilgiler sunuyoruz. Amacımız firmalarımızı daha da bilinçlendirip, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirmek ve mevcut olan teşviklerden faydalanmalarını sağlamaktır. Üyelerimize yönelik ihracat alanında ki bütün gelişimleri ve yeni uygulamaları duyurabilmek ve üyelerimizin bunlardan yararlanabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu toplantılarla, sunumlarla kaynaklara erişim konusunda doğru bilgilendirmelere devam edeceğiz” dedi.

Seminerlerde, ihracatta sağlanan devlet yardımları, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, Ülke Masaları, Rusya-İran pazarına ihraç imkanları ve iş dünyası için ticari bilgiye erişim konularının işleneceğini bildirerek bu seminerlerin ihracatçı firmalar için büyük önem taşıdığını ve ihracatçının ihtiyaç duyduğu konular hakkında yeni düzenlemeler ve işleyişleri hakkında, Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından ayrıntılı bilgi verilecek.

Seminerlere katılmak isteyenler başvurularını http://www.daib.org.tr/sayfa-12-egitimseminer-basvurusu linkinden yapabilecek

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tüm üyelerine açık olan seminerlerin tarihleri şöyle:

17 Eylül 2018 Pazartesi- Erzurum- Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

18 Eylül 2018 Salı- Doğubayazıt- Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

19 Eylül 2018 Çarşamba- Iğdır- Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

20 Eylül 2018 Perşembe- Ardahan- Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu