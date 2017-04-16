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16 Nisan 2017 14:39

İl Başkanı Öz, oyunu kullandı

16 Nisan Halk Oylaması bugün yapılıyor.

İl Başkanı Öz, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:39

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ve il yönetimi ile birlikte Sağlık Bakanı Recep Akdağ’da Erzurum’da oylarını kullananlar arasındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sabah saatlerinde oyunu Kayakyolu semtinde bulunan Çimento İşçileri Sendikası İlköğretim Okulu’nda 1267 nolu sandıkta kullandı. Beraberinde il yönetiminde bulunan bazı isimlerle beraber okula gelen İl başkanı Öz, 16 nisan tarihinin milat olacağını sözünü yineledi. Sandık başkanlarına ve yönetimine teşekkür eden il başkanı Öz, milli iradenin tecelli edeceğini söyledi.




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