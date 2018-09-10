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İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz görevine başladı

Kredi Yurtlar Kurumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Salih Kaygusuz görevine başladı.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Salih Kaygusuz görevine başladı.


Kaygusuz'u görevinin ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri hizmet binası girişinde karşıladılar.


Yeni görevine başlayan Kaygusuz, makamında müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bir tanışma toplantısı yaptı.


Toplantısının ardından görevine başlayan Kaygusuz, ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Eğitim faaliyetlerini milli eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte yürüteceklerini belirten Kaygusuz, bugünden itibaren hedeflerinin Erzurum'un eğitimine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

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