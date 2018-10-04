İl Sağlık Müdürü Dr. Uçar: ‘9 bin sağlık personeli ile bölge halkının hizmetindeyiz ‘

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar Erzurum'da görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar , 69 aile sağlığı merkezi, 22 hastane, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 1 dal hastanesi ve 1 ağız-diş sağlığı merkezi olmak üzere 281 kuruluşumuzda 390 uzman hekim, 240 aile hekimi, 233 pratisyen ve 26 asistan hekimle beraber 1.985 ebe-hemşire olmak üzere yaklaşık 9000 personel ile halkın sağlığı korumak ve iyileştirmek üzere çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasına TIP Tarihinden örnekler sunan Dr. Mahmut Uçar, 2000'li yılların sağlıkta parlak yıllar olmadığını, 2002 yılından sonra yapılan sağlıkta dönüşüm programı ile Türkiye'nin adeta çağ atladığını bildirdi.

En önemli değişimin Aile Hekimliği ile kendini gösterdiğine işaret eden Dr. Uçar, fiziki yapılaşmayla da modern hastanelerin devreye girdiğini söyledi.

Sağlıkta her alanda atılım yapıldığını, yatak sayısından, laboratuvarlara kadar, ambulans hizmetlerinden hava ambulans sistemlerine ve tıbbi cihazların modernleştirilmelerine kadar büyük bir değişime imza atıldığının altını çizen Uçar, şöyle dedi;

‘25 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiş ve 3 ayrı yapı halinde bulunan taşra teşkilat yapısı birleştirilerek İl Sağlık Müdürlüğü adı altında tek çatı altında toplanmıştır.

Bu tarihten itibaren112 Acil Sağlık Hizmetleri tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde 2017 yılında 67 bin 26 vaka, helikopterle 2 bin 208 vaka, uçak ambulans ile 421 vaka ve snowtruck/paletli ambulans ile 2 bin 490 vaka taşımıştır. Afrin operasyonunda gönüllü görev alan ve şehit düşen çalışma arkadaşımız paramedik Burak TATAR'ın da bu çalışmalarımıza katkısına değinmeden geçmek istemiyoruz.

Önümüzdeki günler için İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedeflerimiz; Anne ve bebek sağlığını koruyucu tedbirleri artırarak sağ kalımı artırmak, İlimizde Sağlık okuryazarlığını arttırmak, Şehrimizi sağlık turizmi alanında geliştirmek, Tüm vatandaşlarımızda Sağlıklı yaşam kültürünü oluşturmak, Özellikle çocuklarda başta olmak üzere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam kültürünü oluşturmak, Gereksiz ilaç kullanımını önlemek, Kronik hastalık taramalarını arttırmak, Hastanelerimizde etkin ve konforlu tedavi hizmetleri sunmaktır.'

Dr. Uçar, Erzurum'un Sağlık alanında ciddi anlamda geliştiğini, şehir hastanesinin tamamlanmasıyla da sağlık turizminde büyük adımların atılmış olacağını söyledi.

‘Bir insanımızın bile sağlıksız olması bizleri çok üzer' diyen Dr. Uçar, Erzurum dahil bölgede 2 milyon insana Erzurum olarak hizmet vermeye çalıştıklarını da anlattı.

VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ

Özellikle kanser hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapan Dr. Mahmut Uçar, ‘Erken teşhis için mutlaka vatandaşlarımızın tedbir amaçlı bazı testleri her yıl yaptırmaları gerekiyor. Devletimiz vatandaşlarımıza bu imkanları sunmuştur. Her vatandaşımızı daha sağlıklı olmaları anlamında uyarmak istiyorum' dedi.