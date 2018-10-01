İl Sağlık Müdürü Dr. Uçar'dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Mahmut Uçar, ‘Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mahmut Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Günümüzde ön plana çıkan en önemli gelişmelerden birisi nüfusumuzun yaşlanmasıdır. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve yaşlı nüfus sayısal olarak artmaktadır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada Dünya Yaşlılar Günü kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzeri bireyleri “yaşlı” olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde 2002 yılında doğumda beklenen yaşam süresi 72,5 yıl (erkeklerde 70,5 ve kadınlarda 74,7 yıl olmak üzere) iken 2017 yılında 78 yıla (erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olmak üzere) çıkmıştır. Ayrıca yaşlı nüfus 2016 yılında 6,6 milyon olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8,3 olmuştur. Yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2'ye, 2050 yılında ise yüzde 20,8'e yükseleceği tahmin edilmektedir ve bu yükseliş ülkemizin “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağının bir işareti olarak değerlendirilmektedir. İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir ve korunmak için başlıca üç ilke; yeterli ve dengeli beslenme, doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma, alkol ve sigara kullanımından uzak durma olarak sayılabilir. Kısaca “sağlıklı yaşam ilkeleri” olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tüm sağlık personelimiz ve kurumlarımızla büyüklerimizin hizmetinde olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha belirtmek istiyoruz. En kıymetli hazinelerimiz olan tüm büyüklerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz.”