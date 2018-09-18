‘İla'yı kelimetullah için can adayanlara rahmet olsun'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Pasinler Ovası, Anadolu'ya Mekki ruhu taşıyan Alperen Gazi Dervişlerin, Baciyanı Rum'un otağı; varlığını ila'yı kelimetullah'a adayan büyük bir milletin Haçlı zihniyetine karşı kaydettiği emsalsiz bir destanın mekanıdır.' dedi.

BEDİR İMANI

Pasinler Zaferini, ‘Dünya tarihinde adı zaferlerle anılan Yüce Milletimizin Anadolu'ya Vahdet ve Tevhid mührünü müşterek bir imanla kazıdığı, adalet, hoşgörü odağında tarih yazma kararlılığını ortaya koyduğu bir dönüm noktası' olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler Zaferi, Tarihimize bin bir zafer ekleyen mübarek ecdadımızın muhteşem eseridir.' nitelemesinde bulundu.

KUDRET VE ZAFER BİZLERE MİRAS DEDEMİZDEN

‘1048'de Pasinler'de küresel sömürü odaklarına karşı kaydedilen zafer bir büyük milletin hak yoluna adanmışlığı, vahdet uğrunda bir feda azmini ifade eder' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler Zaferi, Milli ruh ve duruşumuzun ahenk ve ritmini yansıtan Mehter marşımızdaki, “Dünya atının nalları altında ezildi/ Kaç Haçlı sefer göğsüne çarpınca kesildi/Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden/ Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden' vurgusunun cihana belletilmesidir.' ifadesini kullandı.

DEVLETİ EBED MÜDDET NİYAZI

Pasinler Zaferinin, Bedir ruhuyla hayat bulan Çanakkale, Aziziye destanlarının ön sözü olarak takdim edilebileceğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Ecdat değerlerine sadakat noktasında, Yüce milletimizi tarif eden bu ruhu diri tutmak, hepimizin borcudur. Biz Rabiamızla varız, biz Rabiamızla yaşarız. Rabbim, Nizamı alem için Devleti Ebed Müddet kararlılığımızı daim kılsın.' dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler Zaferinin ışığında, devletin dirliği, milletin birliği yolunda can adayan aziz Şehitlerimizi Rahmet, Pasinler Zaferini kaydeden Tuğrul Bey'in manevi şahsında ecdadımızı saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. ‘ niyazında bulundu.