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25 Mayıs 2018 12:40

Ilıca’da kültür merkezi ve belediye binası inşaatında son rötuşlar

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın gayretleri ile Aziziye Ilıca mahallesinde bir süre önce temelleri atılan Kültür Merkezi ve Belediye binası açılışının yapılmasına günler kala ilgi odağı oldu.

Ilıca’da kültür merkezi ve belediye binası inşaatında son rötuşlar

25 Mayıs 2018 12:40


2 bin 860 metrekare alana sahip kompleks içerisinde, Aziziye Belediyesi Ilıca hizmet binası ile 250 kişilik konferans salonu, sosyal ve kültürel etkinlik ile toplantı salonları ve kafeterya yer alıyor. Görkemli yapısı ile Ilıca’nın adeta göz bebeği olan kompleksin önümüzde ki günlerde açılışının yapılması bekleniyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kültür merkezi ve belediye hizmet binasının ilçeye önemli katma değer sunacağını ve ilçenin imajını değiştireceğini söyledi. Başkan Orhan, “İlçemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte yürüttüğümüz belediye hizmet binası ve kültür merkezi çok önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Ilıca’daki mevcut belediye hizmet binası ilçenin imajına yakışmayacak kadar küçük ve oldukça eski bir yapı. Ayrıca ilçemizde bir kültür merkezi bulunmuyor. İlçemizin önceliklerini tespit ettiğimiz projelerimiz kapsamında Ilıca’ya yeni bir hizmet binası ve kültür merkezi kazandırmak için kolları sıvadık. Çok amaçlı bir kültür merkezi ilçemizin termal turizm vizyonuna da imaj kazandıracaktır. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.


Başkan Orhan; Aziziye cazibesini artırıyor


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin son yıllarda nüfusu artan tek ilçe olmasının tesadüf olmadığına vurgu yaptı. Nüfus artışlarının yatırımlarla orantılı gittiğini hatırlatan Başkan Orhan, belediyecilik çalışmalarında ki başarıyla orantılı olarak Aziziye ilçesinin cazibesinin daha da artacağını söyledi. Başkan Orhan, “Yeni çalışma sezonu ile birlikte kolları sıvadık. Çocuklarımız için kapalı oyun alanı inşaatımız ile birlikte tüm köy mahallelerde yapılması amacıyla başlattığımız çocuk oyun alanları için 19 mahallemizdeki eksikliği de bu yıl bitirmiş olacağız. Tüm bunlarla birlikte konutlaşmanın yine en fazla olduğu ilçe durumundayız. Bu durumda yine yaşanabilir bir ilçe olduğumuzun kanıtıdır” şeklinde konuştu.




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