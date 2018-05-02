Dr. Mustafa Ilıcalı, Kardelen TV’de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Ilıcalı, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı; “2026 Kış Olimpiyatları Erzurum’a yakışır” dedi.

Gazeteci Yazar Esat Bindesen’in sorularını cevaplandıran Dr. Mustafa Ilıcalı 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden 2026 Kış Olimpiyatlarına kadar birçok konuyu değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine erken seçimlerin gündeme gelmesinin ardından seçim sürecini anlatan Mustafa Ilıcalı, “2019’da genel seçimlerin yapılacağını Cumhurbaşkanımız ve partinin yetkili organları sürekli açıkladı. Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı yaptık. Sayın Bahçeli, grup toplantısında erken seçimi açıklayınca Türkiye’nin gündemine düştü. AK Parti’nin buna bir cevap vermesi lazımdı. Cumhurbaşkanımız da yetkili organlarla görüşüp, gerekli açıklamayı yapacağını söyledi. AK Parti 15 yıldır iktidar olmuş, vatandaşın her kesiminden desteğini alan güven kazanmış bir parti. En kısa ne zaman yapılabilir dendi ve 24 Haziran’a karar verildi. Ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için yeni kazanımlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Abdullah Gül’ün muhalefet partilerince çatı adayı olarak gösterilmesini yorumlayarak önceki dönemlerde yapılan seçimleri hatırlatan Ilıcalı, “Bugün erken seçim kararı alınmış. Dikkat edin ne yapmaya çalışıyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü nasıl keseriz, seçimi kazanmaması için neler yapabilir? Planlar, programlar, milletvekili transferleri... Ak partinin 22. Dönem milletvekiliyken, Abdullah Gül’ü seçtirmemek için 367 garabetini önümüze koyup meclisin dışındaki kişilerin anayasal hukuksal yorumlarıyla beraber meclisi kilitlediler ve Abdullah Gül’ü seçtirmediler. Şimdi de seçtirmedikleri kişi üzerinden siyaset yapıyorlar.” diye eleştirdi.

Başkanlık Sisteminin Türkiye’ye getireceği kazanımlarıanlatan Ilıcalı, “Başkanlık sistemiyle beraber Türkiye’nin ne kadar kazanacağını zamanla göreceğiz. Türkiye terörle mücadelede güç kazanacak, Türkiye yapacağı yeni yatırımlarda hızlanacak. Siyasi ve ekonomik istikrar açısından büyük güç sağlayacak. Bunun farkındalar, sistemin meclisten geçmemesi için birçok şey yaptılar. Meclise yakışmayacak olaylar yaşadık. Referandum sürecinde sistemi yerden yere vurdular. Milletimizin desteğiyle referandumdan da geçti. Yepyeni bir sistem yaptık. Bunu kullanmak geciktirmemek lazım.” diyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda kazanılacağının altını çizdi.

Seçimlere girecek olan Meral Akşener Genel Başkanlığında kurulan İYİ Partinin Barajı geçer mi sorusunu yanıtlayan Mustafa Ilıcalı, “Yüzde 10 barajını aşmak zordur. Hele ki seçim sürecinde yapacağınız her hareket vatandaş üzerindeki kanaati oluşturmak açısından önemlidir. Meclisteki 15 milletvekili tablosu herkesin kafasındadır. Onun haricinde sürekli aday arayışları içerisinde olmaları düşündürücü. “ ifadelerini kullanarak “Erzurum’da Ak Parti zaten açık ara önde.” diyen Ilıcalı, Erzurum’da AK Partiden başka bir partinin faaliyetini hissetmediğini söyledi.

Yeni dönemde kendi milletvekilliği adaylığına ilişkin konuşan Milletvekili Ilıcalı, “Benim Erzurum’a olan katkılarımdan dolayı siyasete Erzurum üzerinden devam etmem için büyük destek var. Bundan sonra da her şey nasip kısmettir. Ben hizmet için varım, dava adamıyım. Partimin vereceği her göreve hazırım.” dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala parti yöneticilerine seslenen Mustafa Ilıcalı şöyle konuştu: “Topluma hizmet edelim. Ak Partinin sırf karşısında olmak için bir şeyler yapmayın. Sizler proje üretin. Bıraktıklarımız akılda kalacak.”

Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammed Kır’ın ailesine verilen ev hakkındaki soruları cevaplayan Milletvekili Mustafa Ilıcalı, “Bir hemşerim cenaze sırasında beni aradı. ‘Ben ev yapıyorum, oradan şehidimizin ailesine ev vermek istiyorum’ dedi. Bir hafta sonra tekrar aradı ve eyleme geçirdik. Evin Kasım’da teslim edileceği söylendi. Ben rica ettim bitmiş bir ev istedim. Sağ olsun kabul etti ve aileye söyledik. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtuluş ile birlikte yeni evlerine giderek baş sağlığında bulunduk ve hayırlı olsun dileklerimizi sunduk.” dedi.

2026 Kış Olimpiyatlarının Erzurum’da yapılması için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Milletvekili Mustafa Ilıcalı gereken müracaatların yapıldığını ve Erzurum’un şuan için yedi şehirle yarıştığını ifade eden Ilıcalı, “ Bu yedi şehirden beşi daha önce olimpiyatlara katılmış. Bunun için bir diyalog heyeti kurduk. Uluslararası olimpiyat komitesi 3 Mayısta gelecek. Yazılan rapora göre ülkeler elenecek. En önemlisi şehir bunu istiyor mu buna bakacak. Dolayısıyla bizim gelen heyeti ikna etmemiz gerekiyor. Halka soracaklar, medya ile toplantı yapacaklar. Erzurum listede kalırsa şansımız çok yükselecek.” diye konuştu.