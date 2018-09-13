Ilıcalı ailesinin mutlu günü

Dr. Mustafa Ilıcalı'nın oğlu Nafiz İlker Ilıcalı dünya evine girdi.

22. ve 26. dönem Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı‘nın oğlu dünya evine girdi. Haliç kongre merkezinde yapılan düğün törenin de Mustafa Ilıcalı'nın oğlu Nafiz Ilıcalı, Gizem Hatipoğlu ile bir ömür yaşamaya evet dedi. Düğün törenine Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Erzurum milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda siyasi katıldı.

Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle başlayan düğün töreni Kur-an'ı Kerim tilavetiyle devam etti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın salona gelişiyle nikah törenine geçildi.

Çiftin nikahını kıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, mutluluklar dileyerek sözü TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bırakıp evlilik cüzdanını teslim etti. Nikah konuşmasını yapan Binali Yıldırım, ‘‘Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Bir ömrü sevgi, samimiyet ve sadakatle geçireceksiniz. Evlatlarımızın tahtını bizler yaparız ama bahtını yapamayız. Rabbim gençlerin bahtını açık eylesin. Evlilik uzun ince bir yoldur. Ama hemen telaşlanmayın o yolları sizin için uzun duble hale getirdik.'' diyerek esprileriyle salondaki misafirleri güldürdü. Yıldırım, nikah törenine son anda katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını ileterek 3 çocuk sözünü de hatırlattı.

Erzurum Eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı duygularını konuklarla paylaşarak nikah törenine katılan herkese teşekkür etti.