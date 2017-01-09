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09 Ocak 2017 14:03

Ilıcalı, Aziziye’deki afetzedeleri dinledi

Ilıcalı, Aziziye’deki afetzedeleri dinledi

09 Ocak 2017 14:03

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum’un Aziziye İlçesi’nde 2004 yılında yaşanan sel afetinde mağdur olan afetzedeler ile bir araya geldi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile afetten zarar gören mağdurların sorunlarını dinleyen Ilıcalı, somut bir adım için harekete geçti.
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde 2004 yılında Pulur Çayı taşmış, meydana gelen sel afetinde onlarca aile mağdur olmuştu. Yaşanan bu afetin ardından mağdur olan vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutlara yerleştirilmişti. Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mahalle muhtarlarınında katılımıyla beraber bu afetten etkilenen vatandaşlarla toplantı düzenledi. 2004 yılında yaşanan sel afetinin masaya yatırıldığı toplantıda hak sahipleri, afet bölgesinde bulunan arsa bedellerinin kendilerine ödenmesi çin talepte bulundular. Milletvekili Ilıcalı, TOKİ ile yapılan mütabakatın olumlu geçtiğini belirterek "8-9 yıl içerisinde sizin kamulaştırmalarınız çözülememişti. Ben milletvekili seçildikten sonra Başkanımız Muhammed Bey ile beraber sizin mağduriyetinizi gidermek için çalışmalar yaptık. TOKİ’ninde yaklaşımıyla olumlu bir sonuca vardık. Enkaz bedeli dahil olmak üzere ödenecek bedeli m2 başına 9 lira olarak tespit ettik. Başkanımızda teminatı verdi ve sizin kamulaştırma paralarınız ödenecek." dedi.
Ayrıca, afetzedelerin yaşadığı konutlardaki sıkıntıları da AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile paylaşan Ilıcalı, "Sayın müdürüm Ilıca’da afetzedeler için yapılan konutların betonundada patlamalar, çatılarında akmalar varmış. Bu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı o şekilde bırakmamız doğru olmaz. Biz onları afet gelirse mağdur olmasınlar diye riskli evlerden kurtardık, burada ev yaptırdık. Şimdi büyük sıkıntıdalar. Sizden ricam bir ekip oluşturup oradaki eksiklikleri giderelim. "diye ifade etti.



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