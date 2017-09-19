Dr. Mustafa Ilıcalı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ilıcalı, okulların açılması münasebetiyle trafik kurallarına daha çok riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekerek Erzurum’da açılmasına karar verilen Raylı Sistemler Tematik Meslek Lisesinin müjdesini verdi.

Uzun bir tatil döneminin ardından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zilinin çaldığını ve yaklaşık 18 Milyon öğrencinin ders başı yaptığını belirten Dr. Mustafa Ilıcalı "Eğitim ve öğretim yuvaları, aile ortamından sonra bizleri hayata hazırlayan en önemli basamaktır. Millet olarak bizleri daime ileriye taşıyacak, geleceğe bırakabileceğimiz yegane miras, iyi bir eğitim üzerine inşa edilmiş bir toplumdur. Bu itibarla, çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar iyi imkanlar sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Başarılı bir eğitimin ve öğretimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. " şeklinde ifade etti.

Ilıcalı "Raylı Sistemler Tematik Meslek Lisesi Erzurum’da Açılıyor"

Ulaşım alanında önemli projelerin altında imzası bulunan Milletvekili Ilıcalı’nın girişimleriyle Raylı Sistemler Tematik Meslek Lisesinin Erzurum’da yapılmasına karar verildi. Ilıcalı bu müjdeyi hemşehrileriyle paylaşarak "Eğitim sistemine verdiğimiz değer ölçüsünde girişimlerimiz sonucu Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde uyguladığı Tematik Liseler projesi kapsamında, ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden olan demiryolu ulaşımı için kalifiye eleman yetiştirilmesini amaçlayan Raylı Sistemler Tematik Meslek Lisesinin Erzurum’da açılması yönünde karar verilmiştir. Aynı şekilde 2026 Kış Olimpiyatları aday şehri Erzurum’da, sportif altyapımızın güçlendirilmesi ve başarılı sporcular yetiştirilmesi için Spor Meslek Lisesinin açılması planlanmaktadır. Sektörel gelişimin önünü açabilecek meslek liselerinin açılması yönünde taleplerimizi dikkate alan ve gerekli işlemleri başlatan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin’ e ve destekleri için Demiryolu Meslek Okulu Mezunları Derneğinin Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Trafik Güvenliğini Sağlamak İçin İnsanımızı Bilinçlendirmeliyiz."

Okulların açılmasıyla birlikte artan trafiğin olumsuz sonuçlara mahal vermemesi için her zamankinden daha fazla trafik kurallarına riayet edilesi gerektiğinin altını çizen Milletvekili Ilıcalı "Trafikte yaşanan kazaların yüzde 98’inin insan kusuru sonucu gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, okul servis şoförlerimizin, öğrencilerimizin güvenli ulaşımının sağlanması sürecinde ne denli büyük bir paya sahip olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Trafikte bölünmüş yollar yaparak, toplu ulaşım sistemlerini geliştirerek, insan dışı etkenleri olabildiğince lehimize çeviriyoruz. Bu aşamadan sonra trafik güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımız insanı eğitmek ve bilinçlendirmek adına olacaktır. Çünkü insan trafikte hem sürücü hem yaya hem de yolcu olarak bulunabildiğinden köklü bir değişimin mutlak unsuru insanımızı bilinçlendirmekten geçmektedir. Eğitim, ileri teknoloji ve yasal düzenlemeler başlıklarını bir araya getirerek trafik terörünü bitirmeyi hedefliyoruz. Bu açıdan, kalıcı bir trafik güvenliği kültürü tesis etmemiz için eğitim-öğretim sistemi içerisinde bu hususun daha fazla işlenmesi gerektiği de aşikardır. Bu münasebetle, bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar temenni eder, başta okul servisleri olmak üzere, bütün sürücülerimize trafik kurallarına uymalarının, hayata bağlanma açısından önemini tekrar hatırlatır güvenli yolculuklar dilerim." diye ifade etti.