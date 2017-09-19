Ilıcalı eğitimcilerin sorunlarını dinledi

Dr. Mustafa Ilıcalı ile bir araya gelerek sorunlarını iletti.

Eğitim Bir Sen üyeleri Şube Başkanı Mustafa Karataş, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla sendikayı ziyaret eden Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile eğitimcilerin ve eğitimde yaşanan sorunların masaya yatırıldığını söyledi.

Toplantıda eğitim anlamında ilde yaşanan sorunları talepleri Milletvekili Ilıcalı’ya aktardıklarını kaydeden Karataş, “Öncelikle Sözleşmeli Öğretmen alımı, İl içi Özür Sebebi ile Geçici Görevlendirmeler, Eğitim Öğretim Çalışanlarının ve genelde Devlet Memurlarının kılık-Kıyafet sorununun çözüme kavuşturulması, TEOG Sınavı konusunda Sayın Cumhur Başkanımızın İfade ettiği Sınavların Kaldırılması Hususunda alandan mutlaka bilgi ve verilerin alınarak bu sürecin çok sağlıklı bir sonuca götürülmesi hususunda azami hassasiyetin gözetilmesi ve İlimizde açığa alınmış ve yaklaşık bir yıldan fazladır göreve başlatılmamış çalışanlarımızın göreve iadeleri konularında bilgi paylaşımında bulunduk. Kendisine ilettiğimiz konularda ve şehrimizin diğer meseleleri hakkında bizlerle çok sıcak ve samımı bir şekilde cevap veren ve taleplerimizi gerekli yerlere ileteceği sözü veren Sayın vekilimize sendikamız adına ayrıca Şehrimizin meseleleriyle yakından ilgilenmesi sebebi ile teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Diye konuştu.