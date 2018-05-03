Ilıcalı: “Erzurum, emin adımlarla 2026 Kış Olimpiyatlarına gidiyor”

Dr. Mustafa Ilıcalı‘nın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma ile başlayan Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları adaylık süreci Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Erzurum’da yaptığı inceleme süreci ile devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan ve konuşmasına, "Ben konuşmamda neye ve ne için ’Evet’ diyeceğimi söyleyeceğim. Ama iktidarıyla, muhalefetiyle hepinizin ’evet’ demesini bekleyeceğim" diye başlayan Ilıcalı, Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları Adaylığına iktidar ve muhalefetin desteğini alarak başladı. Milletvekili Ilıcalı’nın TBMM’deki konuşmasını iktidar ve muhalefet parti milletvekilleri ayakta alkışladı.

Olimpiyatın, ülkemize ve Erzurum özelinde bölgeye sağlayacağı katkıları içeren raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşan Ilıcalı, devletin desteğini de alarak, sürece devam etti.

12 Nisan 2017 tarihinde anayasa referandumu öncesi Erzurum’da binlerce Dadaşın katılımı ile gerçekleştirilen mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili Ilıcalı’nın raporunu dikkate alarak Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağını ilk kez tüm dünyaya ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Kış Olimpiyatları’nın Erzurum’da düzenlenmesi için hazırlık yapıyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"Erzurum’a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi ilk etabını yaptık, Olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Buradan dünyaya bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum’dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar."

Kış Olimpiyatları adaylık sürecinin başlaması ile çalışmalarına devam eden Ilıcalı, konuyu sürekli gündemde tutarak adaylık için resmi başvurunun yapılmasına da etki etti. Konu hakkında hazırladığı raporu, Erzurum AK Parti Teşkilatı’nın 6’ncı olağan kongresi öncesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdim ederek, adaylık sürecine resmi olarak müracaat edilmesi için taleplerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonunda Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na aday olacağı müjdesini tüm dadaşlar ile paylaştı.. Erdoğan, zorlu rakiplerin olduğunu; ama bu olimpiyatları ülkemize ve Erzurum’a kazandırmak için mücadele edileceğini belirtti. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 21 Mart 2018 de Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları’na adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2026 Kış Olimpiyatları adaylığın müracaat eden ülke ve şehirleri 3 Nisan 2018 de resmen açıkladı. Erzurum, Avusturya’dan Graz, Kanada’dan Calgary, İtalya’dan Milan-Torino, Japonya’dan Sappora, İsveç’ten Stockholm ve İsviçre’den Sionşehirleri ile birlikte resmen aday şehir oldu.

Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları için adaylık müracaatının yapılmasından sonra Habertürk Gazetesinin İstanbul’da düzenledi. Spor Zirvesinde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ”Erzurum’un diyalog sürecini başlattık. Herkese görevler düşüyor. Oradaki tesislerimizle 6 aday ülkeyle yarışıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadeleri ile devletimizin adaylık sürecine olan kararlığını vurguladı."2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Adaylığı" konusunun özel olarak değerlendirildiği Spor Zirvesinde, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile birlikte Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran ve Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Adaylık için diyalog sürecinin başlaması ile birlikte, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) bir heyet, 2026 Kış Olimpiyatlarını düzenlemek için resmi başvuru yapan Erzurum’a gelerek tesislerdeki incelemelerine başladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi uzmanları, 2-3 Mayıs tarihlerinde Erzurum’da incelemelerde bulundu.

Hükümetin, 2011 ÜNİVERSİAD ve 2107 EYOF’da olduğu gibi 2026 Olimpiyatlarını da desteklemesi büyük bir heyecan oluşturdu. Basın, STK temsilcileri, yerel yönetim ve halk olimpiyatlara sahip çıkaraksüreci büyük bir heyecan içinde takip ediyor.