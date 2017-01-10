Ilıcalı, gazeteciler gününü kutladı

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Milletvekili Ilıcalı, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz darbe girişiminde Türk basınının büyük bir görev üstlenerek demokrasiye sahip çıkışının dünya basınına örnek oluşturduğunu ifade etti.

Milletvekili Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde olan gazetecilerimiz meslek etik ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız haberciliği kendilerine görev edinmişlerdir. Türk Basını, bunun en iyi örneğini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tek yürek olarak ve demokrasiye sahip çıkarak göstermiş oldu. İdeolojilerini ve siyasi görüşlerini yansıtmadıkları manşetleri ve yazılarıyla kalemlerine sahip çıkan gazetecilerimizin bu çabası doğrusu övgüye layıktır."

Ilıcalı , basın emekçilerine teşekkür ettiği konuşmasında "Bu zorlu görevi kendilerine meslek edinerek her koşulda halkın sesi olan, görevini hakkıyla icra eden tüm basın yayın organlarımıza ve gazetecilerimize demokrasiye verdikleri destekten, özverili ve cesur yayınlarından dolayı teşekkür ediyor, gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum." dedi.