Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi’nin açılış toplantısına katıldı. Ilıcalı, 35 yıldır ulaşımla ilgilenen bir akademisyen olarak hakkı teslim etmem gerekiyor diyerek Ak Parti Hükümeti’nin 15 yılda yaptığı projelere dikkat çekti.

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi’nin açılış toplantısı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dr. Mustafa Ilıcalı, Ak Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve birçok bürokratın katılımıyla gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak öncelikli misyonlarının bütün vatandaşların hizmetlerden eşit olarak yararlanma hakkını teslim etmek olduğunu söyleyerek "Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği için Teknik Yardım Projesi" tanıtım töreni açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de ulaştırma alanında en kapsamlı erişebilirlik programının tanıtımının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi anlamlı bir tarihin arifesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Engelli vatandaşlarla gönül ve fikir birlikteliğini profesyonel çalışmalarla somutlaştırmanın, sözden ve empati cümlelerinden çok daha anlamlı olduğunu düşündüklerini vurgulayan Arslan, ulaşım alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Seyahat konforunu artırmak, ticari ilişkiler ve beşeri ilişkilerin önünü açmak adına çok şey yaptıklarını ifade eden Arslan, havalimanı sayısını 26’dan 55’e çıkardıklarını, bu sene 189 milyon yolcuya hizmet etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sektöre olan inancı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ekip anlayışıyla, imkansızın bile başarılabileceği anlayışıyla çok şey gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, yapılanların insana, hayata ve engellilere, yaşlılılara ve hareket kısıtlılığı olanlara dokunmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ak Parti Hükümetinden önce ulaşımla ilgili projelerin ihtimaller üzerine kurulduğunu belirten Milletvekili Prof. Dr. Ilıcalı "35 yılı aşkın süredir bu işlerle ilgilenen bir akademisyen, benzer birçok projede bulunmuş milletvekili ve siyasetçi olarak bir hakkı teslim etmem gerektiğini düşünüyorum. 1979 yılında asistan olduğum dönemde; taşıma kanunu çıkarılacak, hızlı tren yapılacak, ulaştırmada kara yolunun yolcu ve yük taşımacılığında payı azaltılıp demir ve hava yolunun payı arttırılacak deyip duruldu. 2002 yılında AK Partinin iktidara gelmesiyle beraber gördük ki o ihtimallerin hepsi tek tek gerçek olmaya başladı. Benimde 2002 yılında milletvekili olma şansım oldu. Dönemin ulaştırma bakanı Binali Yıldırım Beyefendi Ulaştırma Ana Plan Stratejisi yapalım dedi. Bende elimizde imkanlar olduğunu ve ihaleye gerek kalmadan bu strateji belgesini yapabileceğimizi söyledim. Sağolsun fikirlerime ilgi gösterdi. Üniversiteler ve burada bulunan çok değerli bürokratlarla beraber Ulaştırma Ana Palan Stratejisini ortaya koyduk ve Ulaştırma Bakanımız o projeye bağlı olarak uygulumaları bir bir hayata geçirdi. 35 yılı aşkın süredir ulaşımla ilgilenen bir kişi olarak; Cumhuriyet döneminde 6 bin 100 km olan bölünmüş yollarımıza 20 bin km ilave edileceğini hayal dahi edemezdim. Birçok ilimize havaalanı yapılacağına ve 1200 km’nin üzerinde demir yolu olacağına inanamazdım. O günkü Bakanımız, hükümetimiz ve Başbakanımız destek vererek bu çalışmaları gerçekleştirdiler. Binali Bey’in Başbakanlığı sonrasındaki çalışmalarda da Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan Bey’in büyük emekleri var. Bakanlığımızın bütün genel müdürleri, müsteşarları, bürokratları Bakanımızla birlikte bir aile gibi çalışıyor. Bu çalışmalarda böyle büyük başarıları getiriyor. Bakanımızı ve bürokratlarını tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi’nin iki yıl içerisinde önemli bir eksiği kapatacağını vurgulayan Ilıcalı, "Bu anlamlı projeye vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Toplantının sonuçların ülkemize, dünyaya ve insanlığa faydalar getirmesini temenni ediyor, Sayın Bakanım sizleri ve şahsınızda ekibinizi başarılı çalışmalarınızdan dolayı öncelikle bir vatandaş ve ulaştırma hocası olarak tebrik ediyorum." diye belirtti.