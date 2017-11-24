Dr. Mustafa Ilıcalı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında siyasi kimliğimden ziyade, ömrünün 35 yılını akademisyen olarak geçirmiş bir eğitimci olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa Ilıcalı "bu mesleğin ne denli özveri gerektirdiğini, getirdiği zorlukları fakat bunun yanında öğrencilerin hayatına dokunmanın,hayatlarında iz bırakmanın, onları hayata hazırlamanın vermiş olduğu hazzı bizzat yaşadım. Öğretmenlerimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni nesli onların eseri olarak gördüğü, geleceğimizin mimarı çocuklarımızı, gençlerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren, en değerli kılavuzlardır. Böylesine onurlu bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz, çok büyük sorumluluklar üstlenmekte, hayatlarını öğrencilerine adayarak, bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadırlar.

24 Kasım 1928 yılında "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği" ünvanını kabul eden ve bu tarihten itibaren ‘Başöğretmen’olarak kabul edilen, “Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya’nın en kutsal vazifeleri arasında yer alan öğretmenlik mesleğini icra eden çok değerli öğretmenlerimizin ve bütün eğitimci arkadaşlarımızın ‘‘24 Kasım Öğretmenler Günü’’ nü kutluyorum." dedi.