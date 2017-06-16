Ilıcalı, Sahurda da hemşehrileriyle beraber

Dr. Mustafa Ilıcalı, iftar programlarının ardından sahur sohbetlerinde de hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor.

Ramazan ayının maneviyatının en derinden hissedildiği Erzurum’da sahur sohbetleri de ayrı bir öneme sahip. Teravih namazının ardından dev semaverlerle yapılan çaylara dost meclislerindeki koyu sohbetler eşlik ediyor. Dr. Mustafa Ilıcalı’da iftar programlarının ardından Erzurum’daki bu samimi sohbet ortamlarında hemşehrileriyle bir araya geldi. Ilıcalı kahvehaneleri gezerek hem vatandaşlarla idrak ettiğimiz ramazan ayının maneviyatını paylaştı hem de hemşehrilerinin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. Sahura kadar yapılan sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesi Yurdu’nda kalarak Atatürk Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu müslüman öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Gençlerle yakından ilgilenen Ilıcalı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.