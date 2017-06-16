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16 Haziran 2017 10:01

Ilıcalı, Sahurda da hemşehrileriyle beraber

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Ilıcalı, Sahurda da hemşehrileriyle beraber

16 Haziran 2017 10:01

Dr. Mustafa Ilıcalı, iftar programlarının ardından sahur sohbetlerinde de hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor.


Ramazan ayının maneviyatının en derinden hissedildiği Erzurum’da sahur sohbetleri de ayrı bir öneme sahip. Teravih namazının ardından dev semaverlerle yapılan çaylara dost meclislerindeki koyu sohbetler eşlik ediyor. Dr. Mustafa Ilıcalı’da iftar programlarının ardından Erzurum’daki bu samimi sohbet ortamlarında hemşehrileriyle bir araya geldi. Ilıcalı kahvehaneleri gezerek hem vatandaşlarla idrak ettiğimiz ramazan ayının maneviyatını paylaştı hem de hemşehrilerinin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. Sahura kadar yapılan sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesi Yurdu’nda kalarak Atatürk Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu müslüman öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Gençlerle yakından ilgilenen Ilıcalı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.




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