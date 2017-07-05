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05 Temmuz 2017 17:57

Ilıcalı, Şenkaya ve Uzundere esnafını ziyaret etti

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Ilıcalı, Şenkaya ve Uzundere esnafını ziyaret etti

05 Temmuz 2017 17:57

Dr. Mustafa Ilıcalı, Uzundere ve Şenkaya’da esnaf ziyaretinde bulundu. Hemşehrileriyle birlikte çay içip sohbet eden Ilıcalı, esnafın sorunlarını dinledi.


Dr. Mustafa Ilıcalı, Uzundere ve Şenkaya esnafını ziyaret etti. Ilıcalı, Şenkaya Paşalı’da yapımı devam eden Fatma Faik Gökçe Külliyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledikten sonra ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin babası Faik Gökçe ve Şenkayalılar ile kahvehanede bir araya geldi. Nusret Gökçe tarafından Paşalı’da yaptırılan külliyenin en kısa sürede tamamlanacağını ve çalışmaların takipçisi olacağını ifade eden Ilıcalı’nın Paşalı ziyareti sırasında üzücü bir de olay yaşandı. Milletvekili Ilıcalı, kahvehanede hemşehrileriyle sohbet ederken hızla gelen bir kamyonet yolda bulunan köpeğe çarptı. Ağır yaralanan köpek Ilıcalı’nın devreye girmesiyle Kars’taki hayvan hastanesine kaldırıldı.


Ilıcalı, Ak Parti Uzundere İlçe Başkanı Fatih Ertek’e de vefat eden annesi için Dikyar Köyü’nde taziyede bulundu. Uzundere İlçe esnafını da ziyaret eden milletvekili Ilıcalı, esnafın sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.


Ziyaretlerin ardından Ilıcalı, kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.




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