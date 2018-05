Ilıcalı: “Trafik bilinci oluşturmalıyız”

Dr. Mustafa Ilıcalı, Uluslararası Trafik Güvenliği Haftası münasebetiyle katıldığı bir canlı yayında trafik güvenliğine ve trafik kazalarına dair görüşlerini paylaştı.

TBMM Ulaştırma komisyonu sözcüsü Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Uluslararası Trafik Güvenliği haftası ile ilgili olarak bir canlı yayına katıldı.

Trafiğin yoğun olduğu bir mevkide gerçekleştirilen yayın esnasında olumsuz hava şartlarının da trafik kazalarında etkili bir faktör olduğundan bahseden Ilıcalı, “Yağmurun altında şu an yoğun bir trafik var, yağmurlu bir havada kazaya karışma ihtimalinizin daha da yükseliyor, çünkü fren duruş mesafesi uzuyor. Sürücülerimizin her an trafik kurallarına uymaları gerekiyor fakat bu tür olumsuz hava şartlarında daha da dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2016 yılından itibaren trafik kazalarında istatistiki değerlendirme kriterlerinin değiştiğini belirten Ilıcalı, “2016 yılına kadar sadece kaza anında gerçekleşen ölümler istatistiklere ekleniyordu.2016 yılından sonra ise kazayı takip eden günlerde hastanelerde gerçekleşen kayıplar da bu verilere eklendiğinde kayıpların çok daha fazla olduğunu görmüş olduk.” dedi.

Ilıcalı’nın görüşlerini paylaştığı esnada akıcı trafikten gerçekleştirilen canlı yayında ilginç bir tesadüf yaşandı. Yağmurlu havanın etkisiyle iki aracın karıştığı bir kaza gerçekleşti. Bu olay sonrası Ilıcalı, “Şu an takip mesafesi ile yağmurda fren mesafesine de daha dikkat etmek gerekir. İnşallah bir kaza yaşanmaz derken şu an böyle bir kazaya şahit olduk” şeklinde konuştu.

‘’EN BÜYÜK FAKTÖR AŞIRI HIZ’’

“Trafikte yaşanan ölümlü kazaların çoğu aşırı hızdan kaynaklanıyor. Diğer nedenler ise örneğin otobüs kazalarında savrulmalarda yolcuların emniyet kemeri kullanmaması, kırmızı ışık ihlali olarak sıralanabilir” diyen Ilıcalı, her türlü teknolojinin kullanılması ve bölünmüş yollara rağmen kaza oranlarının bu denli yüksek olmasının sebebinin insan hatası olduğuna dikkat çekti.

‘’TRAFİK BİLİNCİ OLUŞTURMALIYIZ’’

Sürücüler başta olmak üzere insanın bilinçlenmesi ile kazalardaki oranın düşürülebileceğini vurgulayan Ilıcalı, “Sürücülerde kırmızı ışıkta geçersek kurtulma şansımızın olmadığının bilincinde olmalıyız. Çıplak elle açık elektrik akımını tutmayız, kendimizi 11. Kattan atmayız ama çarpışma şiddeti buna denk olan aşırı hızı yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ilıcalı, açıklamalarına; ‘’İçinde bulunduğumuz Trafik Haftası münasebetiyle toplumumuzda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz, Başbakanımızın bu konudaki ‘’Yolun Kralı değil Kuralı olur’’ sözünü buradan tekrar hatırlıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile de bir çok bakanlığımızı ilgilendiren bu önemli hususu yüksek koordinasyonla kısa sürede çözüme ulaştıracağız’’ cümleleri ile son verdi.