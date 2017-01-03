Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:08

Ilıcalı’dan otel yöneticilerine öneri

Ilıcalı’dan otel yöneticilerine öneri

03 Ocak 2017 17:08

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, turizmci ve yatırımcılarla Termal Otel’de bir araya geldi.
Palandöken’deki otel işletmecilerine, teşvik paketi desteği ile Aziziye İlçesi’nde termal otel yapmaları yönünde teklifte bulunan Ilıcalı, bu projenin hayata geçirilmesiyle Erzurum’da istihdam için bir adım atılmış olacağına dikkat çekti.
Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Aziziye ilçemizde 500 yatak kapasiteli bir termal otel projemiz var. Bu otel için bir yatırımcı bulacağız ancak sizlerin bu şehre büyük emekleri var. Ayrıca bu termal otel projemiz Konaklı Kayak Merkezi ile de ilişkili olacak. Bunun için sizlere önemli bir teklifte bulunuyorum. Gelin teşvik paketinden yararlanın ve Aziziye ilçemizde termal bir otel yapın. Daha önce Aziziye ile Konaklı arasında bir yol yapılması için karayollarından ricada bulunmuştum. Karayolları Müdürlüğü Aziziye ve Konaklı arasındaki ulaşımı sağlayacak 14 kilometrelik 4 şeritli bir yol yaptı. İlçe, havaalanına 7 km, Konaklı’ya 12 km uzaklıkta, ulaşımı oldukça elverişli. Bu ulaşım sayesinde Aziziye’de bulunan mevcut termal oteldeki müşterilerde Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden yararlanabilecek." dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-6
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç