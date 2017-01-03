Ilıcalı’dan otel yöneticilerine öneri

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, turizmci ve yatırımcılarla Termal Otel’de bir araya geldi.

Palandöken’deki otel işletmecilerine, teşvik paketi desteği ile Aziziye İlçesi’nde termal otel yapmaları yönünde teklifte bulunan Ilıcalı, bu projenin hayata geçirilmesiyle Erzurum’da istihdam için bir adım atılmış olacağına dikkat çekti.

Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Aziziye ilçemizde 500 yatak kapasiteli bir termal otel projemiz var. Bu otel için bir yatırımcı bulacağız ancak sizlerin bu şehre büyük emekleri var. Ayrıca bu termal otel projemiz Konaklı Kayak Merkezi ile de ilişkili olacak. Bunun için sizlere önemli bir teklifte bulunuyorum. Gelin teşvik paketinden yararlanın ve Aziziye ilçemizde termal bir otel yapın. Daha önce Aziziye ile Konaklı arasında bir yol yapılması için karayollarından ricada bulunmuştum. Karayolları Müdürlüğü Aziziye ve Konaklı arasındaki ulaşımı sağlayacak 14 kilometrelik 4 şeritli bir yol yaptı. İlçe, havaalanına 7 km, Konaklı’ya 12 km uzaklıkta, ulaşımı oldukça elverişli. Bu ulaşım sayesinde Aziziye’de bulunan mevcut termal oteldeki müşterilerde Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden yararlanabilecek." dedi.