Ilıcalı’nın dev bir projesi daha onaylandı

Dr. Mustafa Ilıcalı’nıın dev bir projesi daha onaylandı. Termal ve Kış turizmini buluşturacak 16 kilometrelik yol Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolu yol ağına alındı.

Ulaştırma alanında başarılı projelerin altında her daim imzası bulunan Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum’un iki önemli potansiyelini birleştirecek kültür yolunu şehre kazandırıyor. Ilıcalı’nın, Erzurum’un önemli turizm kaynaklarından kış ve termal turizm merkezleri arasındaki ulaşımın kolaylıkla sağlanması için Ulaştırma Bakanlığı’na sunduğu proje onaylandı. Konaklı Kayak Merkezi ve Ilıca Termal Turizm Merkezi arasında yapılacak 16 kilometrelik kültür yoluyla kış ve termal turizm entegre edilmiş olacak.

"İki Merkez Arası 10 Dakika Olacak"

Erzurum için iki önemli potansiyelin kültür yoluyla birleşmesiyle turizmin daha da canlanacağını ifade eden Ilıcalı "Termal turizm ile kış turizmini entegre edecek bir yol projesi önerim vardı. Bu yol Ilıca’yı Konaklı’ya bağlıyor. Bunun karayolu yol ağına alınması için talepte bulunmuştuk. Bu talebimiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanımız Ahmet Aslan’a çok teşekkür ederim. Muazzam bir gelişme oldu çok sevindim. Yani Konaklı ile Ilıca Termal arasında 16 km’lik 2 gidiş 2 gelişi olan yol, karayolları yol ağına alındı. Yaklaşık yüz milyon liralık bir maliyet." dedi. İki merkez arasındaki mesafenin 10 dakika olacağını beirten Ilıcalı "Erzurum’un potansiyeli saymakla bitmez. Şehrimizde hem kış turizmi hem de termal turizm var. Konaklı Kayak Merkezi’nde pistlerimiz var otel yok. Ilıca’da ise termal potansiyel, sağlık konsunda çok yararlı sularımız var. Yapacağımız yeni oteller ile Konaklı ve Ilıca Termali entegre edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ilıcalı’nın Girişiimiyle 7 Köyün Su Çilesi Bitiyor

Milletvekili Ilıcalı, Sakalıkesik’te bulunan 7 köyün su çilesine son verecek yatırım programının ek yatırım paketine alındığı müjdesini vererek "Sakalıkesik’te bulunan 7 köyün temiz ve pis suyu arasında bir sıkıntı vardı. Girişimlerde bulunduk ancak Ocak ayındaki yatırım programına girmedi. Bakanımız Veysel Eroğlu Bey’e bunun çok önemli olduğunu söyledim. Sağolsun Devlet Su İşleri’nin Genel Müdürü de çok destek verdi ve talebimiz onaylandı." diye belirtti. 7 köyün ortak sorunu ek yatırım programına alındı. En kısa sürede köylünün içme suyu sıkıntısının çözüme kavuşturulması bekleniyor.