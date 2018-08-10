İlişkilerin kabusu: Aldatma

Uzman Psikolog Batuhan Toprak, “Aldatma hiç şüphesiz ilişkilerdeki en önemli sorunlardan bir tanesidir. Aldatma sözlük tanımı olarak kişinin partneri dışında ikinci bir şahsa karşı duymuş olduğu duygusal ve cinsel yakınlıktır” dedi.

Dört çeşit aldatma olduğunu ifade eden Toprak, şu açıklamalarda bulundu:

“Pasif Aldatma: Kişi partneri dışında ikinci bir şahısla girmiş olduğu herhangi bir paylaşım, hoşlantıdır. Örnek vermek gerekirse en sık olan sosyal medyadan iletişim kurmak ve mastürbasyon...

Aktif Aldatma: Genelde kabul gören ve o ilişki için karar alınması gereken bir durumdur. İkinci bir şahsa karşı cinsel, duygusal, fiziksel ve mekansal anlamda yakınlıktır.

Duygusal Aldatma: Kişi partneri dışında ikinci bir şahsa duyduğu yakınlık fiziksek yakınlığın olmadığı karşılıklı duygusal yakınlıktır. Duygusal aldatmada cinsel yakınlık yoktur.

Cinsel Aldatma: Kişi partneri dışında ikinci şahısla yaşadığı cinsel yakınlıktır. Günübirlik, para karşılığı gibi durumlardır. Ancak zamanla duygusal bir bağ da kurulabilir.”

Doğum sonrası yaşanan rollerin karmaşası ve cinsel uzaklaşma erkeklerin yüzde 90’ının bu dönemde aldattığını kaydeden Toprak, “Yine ilk olarak karşımıza çıkan aile büyüklerinin baskısıyla yapılan gönülsüz evlilikler , kalabalık aile ortamlarında eşleriyle yeterince başbaşa kalan bayan erkek veya kadınlar , pasif, güvensiz ve sorumluluk alamayan partnerler aldatmaya daha meyillidir. Çünkü ilişkide sorumluluk alamayan, kendine güveni olmayan kişiler partneri mutlu değildir ilişkisi / evliliği yolunda gitmez dolayısıyla kişi mutluluğu dışarıda arar ve sonucu aldatmayla bitebilir. Aşırı kıskanç eşler aldatılıyor, pornografi bağımlısı olanlar, erkeğin ya da kadının başka kadın ve erkeklere karşı ilgi gösterip kendi partilerine ilgi göstermeyen kişiler, kişinin cinsel anlamda yetersiz olduğu durumlarda partneri aldatabiliyor, gençliğinde karşı cinsle hiç flört etmemiş ilk aşkı ilk ilişkisi eşi olan kadın veya erkekler, uzun süre evden ayrı kalan kişiler iş veya meslek için şehir dışında olan kişiler, bencil ve cimri kişiler aldatılıyor, kişinin hijyen ve öz bakım konusunda yetersiz olduğu durumlarda, aile çatışmalarında kişi kendi ailesini tutup eşini tutmadığı durumlar, uzun süre baskı altında kalan kadın veya erkekler ve artık bir ilişkinin olması için ’’para’’ gerek fikri kapital sistem nedeniyle artık bunu getiriyor. Eskilerin dediği gibi iki gündür biri olduğunda samanlık seyran olur edebiyatı artık günümüz için çokta geçerli değil. Ne yazık ki ilişkiler tamamen para üzerine kuruluyor ve ailede en ufak bir kriz olduğunda eşler birbirlerine destek olmaları gerekirken hemen o evlilikte rüzgâr çıkmaya başlıyor. Tabii bu durumda da aldatma baş göstermeye başlıyor. Madem öyle ekrana bak gücün yoksa neden benimle evlendin gibi durumlarda bizlere başvuruyorlar” açıklamalarında bulundu.

Aldatmanın altı evresi olduğunu belirten Toprak, bu evreleri şöyle sıraladı:

“Şok Evresi, çöküş evresi, düşünüş evresi, kabulleniş evresi, hazmetme evresi, deneme ve karar evresi.”

“İlişkilerdeki aldatmalarda en çok etkilenen kişi çocuklar”

Uzman Psikolog Batuhan Toprak, “Şüphesiz ilişkilerdeki aldatmalarda en çok etkilenen kişi çocuklardır. Çocuğun anne veya babası aldatıyorsa ve bunu da çocuk biliyorsa, çocuk yetişkin olduğunda aldatma olasılığı çok yüksektir. Kişi daha önce göstermediği kadar ilgi gösteriyorsa, örnek vermek gerekirse; eve gelirken çiçek almak veya hiç beklenmedik hediyeler alıyorsa, çok pahalı hediyeler alıyorsa ve bunları daha önceden yapmıyorsa aldatılıyor olabilirsiniz. Veya kişinin size ilgisi eskisi gibi değilse, ilgisiz ve sizden uzak duruyorsa yine aldatılıyor olabilirsiniz. Sosyal medya cep telefonunda eskisinden çok fazla zaman geçiriyorsa ve eve geç gelmeler ( işim uzadı , toplantım var vs ) başladıysa , kıyafetlerde ruj veya saç teli bulmak , karşı cinsin parfüm kokusu gibi klişe olmuş ipuçları artık çok az olsa da dikkat edilmesi gerekiyor. Partneriniz dış görünümüne olduğundan çok fazla özen gösteriyorsa aldatılıyor olmanız çok yüksektir. Aldatır veya aldatmaz demek çok doğru olmaz , bu kişiden kişiye değişir. Kişi gerçekten çok pişman olabilir veya özür dileyip tekrardan aldatabilir. Ama şu unutulmamalıdır; özür dilemek için eşinizin size aldığı pahalı hediyeler , mücevherleri asla kabul etmemeniz gerek. Asıl sorunun neden aldattığıdır( ilişkileri yolunda mı gitmiyor , zoraki evlilik mi yaptılar , cinsel tatminsizlik , duygusal tatminsilik ) bu sorunları bulup ilk önce bu sorunlar düzeltilmelidir” şeklinde konuştu.