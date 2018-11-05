İlk defa tiyatroyla tanıştılar

Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğe daha önce hiç tiyatroya gitmemiş 7-11 yaş arasındaki 50 çocuk ilk kez tiyatroyla tanıştı. Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen “Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı” adlı oyunu izleyen çocuklar ilk defa tiyatro ile tanışmanın heyecanını yaşadılar. Zaman zaman heyecanına yenik düşen çocuklar bazı sahnelerde ayağa kalkarak oyuna ortak olmak istediler. Oyun sonrası duygularını dile getiren çocuklar tiyatronun televizyon ve sinema gibi olmadığını canlı olarak oyuncuları izlemenin daha keyifli ve heyecanlı olduğunu dile getirdiler. Kendilerini ilk defa böyle bir organizasyon ile tiyatroyla ile tanıştıran Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne teşekkür ederek tekrarının yapılmasını beklediklerini kaydettiler.

Programa, Çocuk Meclisi Sorumluları Sema Kulunçkıran, Pınar Burkankulu, Çocuk Meclisi Başkanı Betül Şengüllendi, Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Çocuk Meclisi üyeleri ve çocuklar katıldı.