İlk izsiz Paratiroid ameliyatı yapıldı

Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Doktorlarından Op. Dr. Özgür Cem Müsri, Paratiroid ameliyatlarının teknolojinin ilerlemesiyle birlikte boyunda iz olmaksızın hem tiroid hem paratiroid ameliyatlar yapamaya başladıklarını söyledi.

Dr. Müsri, “Paratiroid bezleri genellikle tiroit bezinin arkasında 4 adet bulunmaktadır. Bu bezler vücudumuzun kalsiyum metabolizmasını kontrol etmektedirler. Paratiroid bezlerinin birinin veya birkaçının büyümesi ve aşırı çalışması sonucu kemik erimesi, kas güçsüzlüğü, tekrarlayan böbrek taşları vs gibi şikayetlere neden olmaktadır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastaların paratiroid bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir. Klasik paratiroid ameliyatları boyundan 3-4 cmlik kesi ile yapılmaktaydı. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile laparoskopik özel aletler yardımıyla artık boyunda izsiz paratiroid ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Buda hastaların en büyük korkusu olan boyunda ameliyat izi problemini ortadan kaldırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bize müracaat eden bir hastamız olan Ağrı ili Patnos ilçesinden gelen 59 yaşında Hüsna Yıldız Iğdır’da kemik erimesi ,kas güçsüzlüğü şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu paratiroid adenom saptanması üzerine operasyon amacıyla tarafımıza yönlendirildi. Hasta ve eşiyle görüşüp boyunda iz olmadan kapalı ameliyat yapabileceğimi anlattık. Hastanın kabul etmesi üzerine alt dudak iç tarafından yapılan küçük kesiklerle laparoskopik aletler yardımıyla büyümüş paratiroid bezini güvenle çıkardık. Hastada ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastayı şifa ile taburcu ederken. boynunda ameliyat izi olmadan sağlığına kavuşmasının verdiği mutluluk gözlerinden okunuyordu” dedi.

Son yıllarda özellikle uzak doğu ülkelerinde ağız içi izsiz paratiroid ameliyatları sık yapılmasına karşın Türkiye’de son bir yıldır yapılmaya başlandığını ifade eden Dr. Müsri, “Bizde Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez ağız içinden izsiz laparoskopik paratiroid ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyatın yapılmasında desteklerini esirgemeyen başta hastane yönetimi olmak üzere operasyonda emeği geçen doktor arkadaşlarım, hemşire hanımlar ve personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi kliniği olarak sağlık teknolojisindeki tüm yenilikleri kullanarak bölge halkımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.