İmam Hatip Öğrencileri bütün ilçeye gül dağıttılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen, Okul Müdürü İsmail Kelpetin ve okul öğretmenleri ile birlikte caddeye çıkan öğrenciler kamu kurumlarını, esnafı , kahvehaneleri ziyaret ederek mevlid_i nebi haftasını kutladılar ve gördükleri herkese gül verdiler.

Halktan ve kamu kurumlarında çalışanlardan da büyük beğeni alan öğrencilerin bu davranışları bir çok esnaf tarafından da öğrencilere verilen hediyelerle karşılık görmüş oldu. Gül dağıtan öğrencileri güler yüzle karşılayan esnaf, öğrencilere de çeşitli hediyeler sundular.

Okul müdürü İsmail Kelpetin; “Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle hafta boyunca bir çok etkinlik yapmakta olduklarını belirterek, amacımız hafta boyunca Mevlid-i Nebiyi canlı tutmak. Her gül poşetinin içine de 40 hadisten oluşan farklı hadisler koyduk ki her gül alan da bir hadis okumuş olsun” dedi.

Daha önce kandil gecesi ilçe hastanesini öğrencilerle ziyaret edip burada yatan hasta ve hastane çalışanlarına gül dağıttıklarını söyleyen İsmail Kelpetin, bu günde kamu binalarını esnafı ve çarşıdaki vatandaşı ziyaret ederek gül dağıttıklarını ve halkında çok memnun olduğunu belirterek bu gün dağıtılan gülleri karşılayan Tortum belediyesine de teşekkür etti.