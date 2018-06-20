‘İmar barışı’ konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mahalle muhtarlarına yönelik olarak düzenlenen toplantıda ‘’İmar Barışı ile Vatandaşlarımızın yüzü gülecek‘’ konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Erzurum Devlet Tiyatroları Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Ak Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz, Doğu Anadolu İmar Barışı Koordinatörü Av. Ahmet Küçükler, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, Palandöken, Aziziye ve Yakutiye’ye bağlı 258 mahalle muhtarı katıldı.

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak toplantının açılış konuşmasında, “İmar mevzuatına veya ruhsatı aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgeleri ile müracaatları halinde kısa sürede imar sorunları çözülecektir” dedi.

Doğu Anadolu İmar Barışı Koordinatörü Av. Ahmet Küçükler ise konuşmasında, “Ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlar uzun yıllardır Türkiye’nin gündemini meşgul eder hale geldi. Yıllardır kangren haline geldi. İmar barışı dünün biriken sorunlarını bir çözüm getirmek, kentsel dönüşüm çalışmaları ile de şehirlerin imar ve inşa etmesi daha da kolay olacaktır. Ülkemizin imara aykırı yapıların (yüzde 50’si) olduğu bilinmektedir. Buda yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ekmektedir. Bu tür yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yasal düzenlemeler ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflenmektedir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük bir çoğunluğu 1950-2000 yılları arasında yapılardır. İskan alınmadığında kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgeleri alındıktan sonra cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi altıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak, 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir. Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.10.2018 tarihine kadar yatırılacaktır. Gerek görülmesi halinde ise başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir. Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır” dedi.

İmar barışından faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabileceğini dile getiren Küçükler, "Yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereker her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra toplantıya soru cevap şeklinde devam edildi.