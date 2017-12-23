İMO Erzurum Şubesi 25’inci yılını kutladı

İMO Erzurum Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 25’inci yıl kutlama törenine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Muammer Yaylalı, Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kuruluşundan bu güne görev alan şube başkanları, mevcut yönetim üyeleri ve İMO Erzurum Şube üyeleri ve aileleri katıldı.

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren İMO Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu, önce meslektaşlarının İnşaat Mühendisleri gününü kutladı. Ardından başta kurucu başkan Ünal Topcu olmak üzere, İMO Erzurum Şubesine yönetimleri ile birlikte hizmet eden tüm başkanlara teşekkür etti.

İMO Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu, sözlerine şöyle devam etti; “Bu gecenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yönetim üyelerime ve bu uğurda onları sabırla destekleyen ailelerine, bizleri yalnız bırakmayarak törenimize katılan meslektaşlarıma ve misafirlerimize, mali destekleri ile böyle güzel bir gece yaşamamızı sağlayan sponsorlarımıza da ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Bugün İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum şubesi için çok özel bir gün. Hem İnşşat Mühendisleri günü ve hem de kuruluşumuzun 25’inci yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayarak mutluluğumuzu paylaşan ve bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ederim. Odamıza hizmet eden ve vefatı münasebeti ile aramızda bulunamayan yöneticilerimize Allah (C.C.)’tan rahmet, sağlık sorunları sebebi ile aramızda bulunamayanlara ise acil şifalar diliyorum.

Göreve geldiğimiz günden bu güne İnşaat Mühendisliği mesleğini ve faaliyetlerimizi daha iyi bir hale getirmeyi ve meslektaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefledik. Bundan sonra da aynı hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz.

Birlikteliğimizi pekiştirecek ve bizleri daha da güçlendirecek bu güzel gecenizin eğlenceli ve en iyi şekilde geçmesini diliyorum tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

25’inci yıl kutlamasına katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, birlikteliğin ve örgütlenmenin önemine dile getirerek meslek odalarının üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Gelişmiş toplumların özelliklerinden birinin STK ve meslek odalarının kuruluşu ve çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Sekmen, ülkemizin çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi yönünde gösterdiği yoğun çabalarda STK ve meslek odalarının önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Başkan Sekmen sözlerine şöyle devam etti; “Her geçen gün gelişerek ve güçlenerek örgütlü bir toplum olabilmenin gayreti içerisindeyiz. Örgütlü toplumlar, kamuoyu baskısı oluşturarak gerek kamu bürokrasisi üzerinde gerekse toplum psikolojisi üzerinde oluşturduğu yönlendirmeyi devam ettirerek modern, çağdaş ve arzu edilen kalkınma hamlesini yakalayan toplumlar haline gelirler. Bu açıdan meslek odalarına ayrı bir önem vermekteyiz.

Hele hele insanların hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdiği konut, yapı ve yatırımların imarında görevli olan siz değerli mühendis kardeşlerimizin, elbette ki mesleğine daha fazla önem vermesini ve arzu edilen başarıya ulaşmanız gerektiğini ayrıca ifade etmek isterim.

Ülke olarak defalarca yaşadığımız depremlerin en şiddetlerinden biri olan 1999 yılı depremi sonrası, gördüğümüz manzara karşısında mühendislerin ve yapı sektörü ile iştigal eden kişilerin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Aynı zamanda bu alanda ne kadar hassas davranmak zorunda olduğumuzu üzüntü ile tecrübe ettik.

Bu yüzden, bu kadar önemli bir mesleği icra eden kişiler olarak sizlerden hassaten ricam tek katlıdan çok katlı yapıların imarına varıncaya kadar çok dikkatli davranılması ve azami önem gösterilmesi yönünde olacaktır.

Bizler madem kışın ağır geçtiği bir bölgede yaşıyoruz, buralardaki otoparklar, çatılar ve ısı yalıtımı gibi konularda özel önem göstermemiz gerektiğini ve bu yönde yeni çalışmalar yapılmasını gerektiğini de özellikle vurgulayarak, şehrin imarında bizlere katkı sağlaması gerektiğini bildirmek isterim.

Yeniden 25’inci yıl dönümünüzü kutlayarak, kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım.”

İMO Erzurum temsilciliğinin, şube haline dönüşmesine dair geçmişi hakkında bilgi veren Kurucu Başkanı Ünal TOPCU ise kuruluş döneminde kendilerine yardımcı olan kişilere teşekkür etti.

İMO Erzurum Şubesinin kuruluşunun ardından Mühendislik mesleğinin, birlikteliğin getirdiği denetim mekanizması ile her geçen gün daha da ileri getirildiğini dile getiren Kurucu Başkan Ünal Topcu, bundan sonra da bu amaçla yola devam edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

Günümüzde mühendislik mesleğini icra edenlerin yanı sıra, yardımcı personel olarak çalışan teknik eleman ve usta yetersizliğini de dile getiren Topcu, bu alana da hem devlet olarak ve hem de meslek odaları olarak önem verilmesi ve yetkili kalifiye personel yetiştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İMO Erzurum Şubesi 25’inci yıl kutlama gecesi, kuruluşundan bu güne şubeye başkanlık eden isimlere sunulan plaketlerin ardından, 25’inci yıl pastasının kesilmesi ve ses sanatçısı Selcan Orhan’ın sahne alması ile gerçekleşen eğlence programı ile sonlandırıldı.